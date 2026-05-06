Rompió la vidriera y robó en un comercio de Avenida Ramírez: se llevó cajas de exhibición

En la madrugada de este miércoles, un delincuente rompió el blindex de la vidriera de un comercio de Avenida Ramírez y se llevó varias cajas, pero como eran de exhibición estaban vacías.
En horas de la madrugada se registró un robo en un comercio ubicado en Avenida Ramírez, a metros de Don Bosco, de la ciudad de Paraná.
Según pudo saber Elonce, de acuerdo al testimonio de Miguel, propietario del lugar, el hecho ocurrió alrededor de las 5 de este miércoles y quedó registrado por las cámaras de seguridad que están ubicadas en el interior del local que funciona desde el año 2003.
Utilizando un fierro, un sujeto rompió el blindex de la vidriera que tiene reja y se llevó algunas cajas de productos electrónicos, como auriculares y cargadores de celulares, pero como las mismas eran de exhibición estaban vacías.
El dueño del comercio afectado dio aviso a la comisaría y tomó intervención personal de la Comisaria Cuarta, 911 y Policía Científica. Desde la fuerza hicieron saber que tendrían conocimiento de quién podría ser el autor del robo, un sujeto con antecedentes y que suele andar por la zona.
Daños y robo en otro comercio
Por otra parte, también esta madrugada, la policía intervino en inmediaciones de calles Urquiza y Libertad tras el aviso de un transeúnte que informó sobre un sujeto que estaba dañando la vidriera de un local comercial.
Al arribar al lugar, los efectivos vieron que el delincuente salía del interior del comercio, por lo que fue inmediatamente demorado.
En su poder tenía un teléfono celular, presuntamente sustraído del lugar. También se pudo constatar la rotura de la vidriera y la presencia de un elemento contundente en el sitio.
La fiscalía en turno dispuso el traslado del aprehendido a la Alcaidía por el delito de tentativa de robo en flagrancia, en tanto el elemento recuperado fue secuestrado para su posterior restitución.