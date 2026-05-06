Demoraron a un ciudadano extranjero que hacía dedo en la Ruta 14 y tenía pedido de expulsión

Un ciudadano extranjero fue puesto a disposición de la Justicia Federal luego de ser demorado durante un operativo policial en la Ruta Nacional 14, a la altura de Concepción del Uruguay.

El procedimiento se realizó durante la tarde de este martes en una estación de servicio ubicada en el kilómetro 105, donde efectivos policiales identificaron a un hombre que viajaba “a dedo” hacia la provincia de Buenos Aires.

Tras las averiguaciones correspondientes, se confirmó que sobre él pesaba una orden de expulsión del país por ingreso ilegal al territorio argentino.

El control policial en Ruta 14

Según se informó, personal de la Comisaría Talitas detectó al ciudadano extranjero mientras descansaba en la estación de servicio.

El hombre, de 52 años y oriundo de Alicante, España, manifestó que venía desde Villaguay y que continuaba viaje hacia Buenos Aires.

Durante el control, los efectivos constataron que no llevaba documentación personal ni equipaje, por lo que fue trasladado a la Sección Antecedentes Personales para avanzar con su correcta identificación.

Detenido en Concepción del Uruguay.

Qué descubrieron las autoridades

Tras consultar los registros correspondientes, se determinó que el ciudadano extranjero no tenía impedimentos legales comunes, aunque la Dirección Nacional de Migraciones informó que existía un expediente federal en su contra.

De acuerdo a los datos oficiales, el hombre había ingresado de manera ilegal a la Argentina y sobre él recaía una orden de expulsión emitida en el marco de una causa tramitada por el Juzgado Federal de La Rioja.

Quedó a disposición de la Justicia Federal

Luego de confirmarse la situación migratoria irregular, la Justicia dispuso que el ciudadano extranjero fuera entregado a la Policía Federal Argentina en Concepción del Uruguay.

Además, se iniciaron actuaciones junto al Consulado Español para avanzar con los trámites correspondientes vinculados a su situación legal y migratoria en el país.