Quiso robarle a un familiar, le disparó a una mujer y se dio a la fuga: la policía lo detuvo

REDACCIÓN ELONCE
Tiene un frondoso prontuario un hombre mayor de edad que quiso ingresar a un domicilio en calle Güemes y Laurencena, de la ciudad de Paraná. Fue detenido horas posteriores en cercanías de Puerto Sánchez.
Un violento episodio ocurrió durante la noche del martes en la ciudad de Paraná, donde un hombre de 23 años intentó cometer un robo en el domicilio de un familiar, efectuó un disparo que hirió a una mujer de 55 años y luego se dio a la fuga, aunque fue detenido horas después por la Policía.
El hecho se produjo en una vivienda ubicada en la intersección de calles Güemes y Laurencena, en el acceso a un sector del barrio Macarone. Según informaron fuentes policiales, la situación se desencadenó en medio de una discusión familiar que terminó con un ataque armado.
El jefe de la División Operaciones de la Departamental Paraná, Jorge Pérez, explicó a Elonce: “Estamos en pleno procedimiento. Un evento que sucedió hace algunos minutos. Estamos en la intersección de Avenida Laurencena y Güemes, en el pasillo que ingresa hacia una de las partes del barrio Macarone. Hubo un evento donde una mujer de 55 años aproximadamente resultó lesionada. La circunstancia fue una discusión familiar con un hombre mayor de edad, de 23 años aproximadamente, que tiene un frondoso prontuario conocido por la policía. En circunstancias que se están tratando de dilucidar, habría sucedido esa disputa y tomando un arma de fuego y le efectuó un disparo a una de sus familiares”.
Discusión familiar y operativo policial
De acuerdo a lo indicado, el agresor es sobrino de una de las mujeres involucradas y el disparo impactó en la hermana de la dueña de casa, quien presenta discapacidad. Tras el ataque, el joven escapó del lugar, lo que motivó un importante despliegue policial.
Participaron del operativo efectivos de la División 911, Guardia de Infantería y personal de la Comisaría Octava, quienes lograron localizar al sospechoso en inmediaciones de Puerto Sánchez, donde finalmente fue detenido.
Desde la fuerza confirmaron que el detenido posee antecedentes penales y ya había cumplido condenas en la Unidad Penal Nº1. En tanto, indicaron que al momento no se logró secuestrar el arma utilizada en el hecho, por lo que continúa su búsqueda.
Testimonio de la familia y estado de salud
Por su parte, Alejandra Benítez, familiar de la víctima, relató a Elonce: “Me entraron a robar: se llevaron el celular de mi compañero y querían llevarse las bicicletas de los chicos. Sacó un arma y empezó a disparar y le pegó a mi hermana discapacitada que tiene 55 años. El disparo impactó por debajo del seno. Ahora la están operando”.
Tras el ataque, personal de emergencias acudió al lugar y trasladó a la mujer herida al hospital San Martín de Paraná, donde fue intervenida quirúrgicamente debido a la gravedad de la lesión.