Piden cadena de oración por un preso herido tras una feroz pelea en la cárcel

Un grave episodio de violencia se registró en la Unidad Penal Nº3 de Concordia, donde varios internos protagonizaron una pelea que dejó como saldo al menos tres personas heridas, una de ellas en estado delicado.

Tras el hecho, familiares de uno de los jóvenes lesionados difundieron mensajes en redes sociales para solicitar una cadena de oración y reclamar mayores medidas de seguridad dentro del establecimiento penitenciario.

Se recordará que el enfrentamiento ocurrió pasadas las 23 del domingo dentro de una de las celdas del penal, donde intervino personal penitenciario para controlar la situación y asistir a los heridos.

Un joven permanece internado en estado delicado

Entre los lesionados se encuentra Santiago Orzuza, de 23 años, quien sufrió traumatismo encéfalo craneano, un hematoma y fuertes golpes en el rostro. El joven permanecía internado bajo observación médica y no se descartaba una eventual intervención quirúrgica.

La tía del interno difundió un mensaje público donde aseguró que el estado de salud de su sobrino era más grave de lo informado inicialmente.

Pedido de oración por Santiago Orzuza

“Pedimos cadena de oración por él, está en estado delicado”, expresó la mujer a través de redes sociales.

Además, denunció que “no tomaron medidas” y aseguró que el joven habría sido agredido por un grupo numeroso de internos.

“A mi sobrino lo sacaron envuelto en una sábana, todo ensangrentado”, afirmó.

Otros dos internos resultaron heridos

De acuerdo con la información policial y penitenciaria, en el hecho también resultaron lesionados otro joven de 23 años y un hombre de 35.

El interno de mayor edad presentó heridas en ambas rodillas y un corte en el brazo derecho que requirió sutura. Tras recibir atención médica, fue dado de alta y quedó nuevamente bajo observación dentro del penal.

En tanto, el segundo joven de 23 años sufrió una herida cortopunzante en el lado izquierdo del tórax, presuntamente provocada con un elemento punzante. Luego de ser atendido y recibir puntos de sutura, también recibió el alta médica.

Unidad Penal Nº3 de Concordia

Las circunstancias que originaron la pelea continúan bajo investigación dentro del ámbito penitenciario.