Salió a pescar en el río Paraná y lo encontraron muerto: por qué sospechan de un crimen

Pescador asesinado en Chaco. Luego de poco más de 48 horas sin noticias de su paradero, la búsqueda de Ángelo Emanuel "Lencho" Miño, un pescador de 34 años oriundo de Barranqueras, terminó con un desenlace fatal. Su cuerpo fue hallado este sábado por la mañana en la costa chaqueña, en una zona cercana al paraje denominado “Cinco Bocas”. El cadáver fue reconocido por su propio hermano y tres amigos, quienes lo encontraron flotando en la ribera tras una intensa búsqueda desde su desaparición el jueves.

Inicialmente, las autoridades manejaban la hipótesis de un accidente fluvial. Se creía que Miño podría haberse caído accidentalmente de su canoa en medio de la travesía. Sin embargo, esa versión comenzó a desmoronarse a medida que se conocían detalles más inquietantes. El cuerpo presentaba un fuerte golpe en la cabeza y signos de violencia que evidencian un posible ataque.

La Policía detuvo a un joven de 21 años, identificado como Matías B., quien había acompañado a Miño durante su salida de pesca. Aunque el joven presentó una coartada, el caso ya es investigado como un “presunto homicidio”.

Sospechas de asesinato: el golpe en la cabeza y los primeros indicios

Según confirmaron fuentes policiales, el cadáver de Miño tenía un severo traumatismo en el cráneo, compatible con un golpe de remo. De hecho, los investigadores creen que fue agredido mientras estaba aún en la canoa. El apuntado por dicha agresión es justamente Matías B., el único detenido hasta el momento y quien acompañó a la víctima durante la jornada del miércoles y parte del jueves.

Varios testigos complican la situación del joven. Algunos relataron que hubo una pelea entre ambos durante la pesca. Pese a eso, Matías B. niega haber cometido un crimen y sostiene que “actuó en defensa propia”. Según su testimonio, Miño se encontraba “bajo efecto de drogas y alcohol” y fue quien inició un ataque violento, por lo que él solo reaccionó para protegerse.

Las autoridades ahora investigan con detenimiento esa versión, y ya comenzaron a contrastarla con las pruebas forenses y los testimonios de personas cercanas a ambos pescadores.

Un mensaje clave, una canoa desaparecida y la denuncia de la pareja

La reconstrucción de las últimas horas con vida de “Lencho” indica que el miércoles por la noche salió a pescar al río Paraná junto a Matías B. El jueves, ambos permanecieron casi todo el día bajo el puente General Manuel Belgrano, en la zona del barrio San Pedro, donde fueron vistos pescando desde una canoa. A las 19, Miño envió un video al grupo familiar para avisar que ya estaba regresando. Fue el último contacto que tuvieron con él.

Al ver que no regresaba y no respondía llamadas, su pareja, Olga Beatriz López (30), se preocupó. Intentó sin éxito contactarlo y, en medio del desconcierto, habló con Sebastián Sena, un pescador local que había trabajado con Miño. El mensaje de Sena fue decisivo: “Mirá, ‘Lencho’ anoche salió a pescar con un vago, y me contaron que pelearon. Le pegó con un remo en el brazo al vago”.

Sena también le dijo que esa persona había acudido a un centro de salud por lesiones y que la canoa prestada a Miño no estaba en su lugar. Fue entonces cuando López presentó la denuncia y se activó un intenso operativo de búsqueda.

La versión del único detenido y las dudas que persisten

Matías B., único detenido por el caso, fue señalado como el último en ver con vida a Miño. Él mismo admitió que hubo un enfrentamiento en la canoa, aunque asegura que fue provocado por la víctima.

No obstante, según informó Diario Norte, habría inconsistencias en el relato del joven. Las primeras investigaciones no coinciden completamente con su versión, y tanto la policía como la justicia analizan con detenimiento los detalles para determinar si hubo premeditación o si incluso hay más personas involucradas en el crimen. (Con información de Clarín)

