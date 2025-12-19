 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

La Biblioteca Provincial invita a participar de la recuperación de su asociación cooperadora

19 de Diciembre de 2025
Biblioteca provincial
Biblioteca provincial

La Bilbioteca Provincial, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, invita a un encuentro que se realizará el lunes 29 de diciembre, a las 10, en su sede de Alameda de la Federación 278 (Paraná). El objetivo de la reunión es la reorganización de su asociación cooperadora, denominada BIPER.

 

En ese marco se conformará el padrón de participantes para dar continuidad administrativa y legal al trámite iniciado, paso indispensable para reactivar una cooperadora que se encuentra fuera de vigencia desde 2011 y cuya recuperación resulta fundamental para acompañar y fortalecer el trabajo de la Biblioteca, que abarca su habitual servicio de consulta y lectura en el edificio, además de ciclos y propuestas itinerantes en distintas localidades de la provincia.

 

Quienes deseen formar parte deberán presentarse con su DNI y una fotocopia del mismo (frente y dorso), de acuerdo con lo dispuesto por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.

 

Se invita a sumarse a todas las personas que quieran participar de este proceso de regularización y consolidación de una herramienta clave para la vida institucional y cultural de la Biblioteca Provincial.

Temas:

biblioteca provincial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso