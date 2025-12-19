 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guido Sardelli, de Airbag, se cayó y se lesionó en pleno show: video del momento

En el show de Airbag en el Monumental, Guido Sardelli sufrió una lesió tras una caída en el escenario, pero siguió adelante con el recital. Los hermanos Sardelli cierran un año consagratorio con fechas agotadas y gran expectativa por su nuevo disco.

19 de Diciembre de 2025
Sufrió un esguince de tobillo.
Sufrió un esguince de tobillo.

REDACCIÓN ELONCE

El show de Airbag en el estadio Monumental explotaba de rock, euforia y un River repleto cuando, de repente, todo se detuvo por unos segundos eternos: Guido Sardelli sufrió una caída en pleno escenario.

Corrió para tomar impulso y levantar aún más al público, pero algo salió mal. En el trayecto, pisó un parlante —o un desnivel del escenario—, intentó saltar y al caer apoyó de forma incorrecta el pie. Terminó en el piso y sufrió un fuerte esguince de tobillo. Aún asó siguió adelante con el show.

Los hermanos Sardelli están cerrando un año consagratorio, con cinco fechas anunciadas en River para 2025, cuatro de ellas agotadas en tiempo récord. El Monumental fue el escenario elegido para presentar adelantos de su próximo disco, El Club de la Pelea II, que ya genera enorme expectativa entre los fans.

Airbag Guido Sardelli show River Monumental esguince de tobillo
