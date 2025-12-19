Confirman que la Influenza A H3N2 está en el país: hay dos adolescentes y un niño infectados

El Instituto Malbrán confirmó tres casos de influenza A (H3N2) subclado K en Argentina. Elonce accedió a la información oficial que indica que los pacientes cursaron la enfermedad sin complicaciones y que la vigilancia sanitaria se mantiene dentro de parámetros esperados.
El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Dr. Carlos G. Malbrán confirmó este viernes la detección de tres casos de influenza A (H3N2) correspondientes al subclado K en Argentina, una mutación viral que ya había sido registrada previamente en otros países de Sudamérica. Con este hallazgo, el país se convirtió en el cuarto de la región en reportar la circulación de esta variante, luego de Perú, Colombia y Chile.
Los casos fueron identificados a partir de los sistemas de vigilancia epidemiológica que integran la Red Nacional de Laboratorios y las Unidades Centinela. Posteriormente, fueron confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS Malbrán, mediante técnicas de secuenciación genómica, que permitieron precisar el subclado viral involucrado.
Según se informó oficialmente, los pacientes correspondieron a dos adolescentes que fueron estudiados en el marco de la estrategia de Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas en la provincia de Santa Cruz, y a un niño que había sido internado en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. En todos los casos, los pacientes transitaron la enfermedad sin presentar complicaciones clínicas.
"Garantizar la atención oportuna"
Desde el Ministerio de Salud de la Nación se indicó que “las jurisdicciones tienen la responsabilidad de realizar las investigaciones epidemiológicas pertinentes y de garantizar la atención oportuna de todos los casos detectados”.
En ese sentido, se remarcó que la vigilancia integrada de influenza y otros virus respiratorios mostró que la circulación viral en el país se mantuvo dentro de los valores esperados para la época del año.
El análisis genómico realizado permitió clasificar a los virus detectados dentro del subclado K, el cual presentó cambios genéticos que estuvieron asociados a una mayor transmisibilidad. De acuerdo con la cartera sanitaria nacional, “estas características podrían favorecer un aumento en el número de casos y en las consultas al sistema de salud”, especialmente durante los meses de mayor circulación de virus respiratorios.
No obstante, las autoridades sanitarias aclararon que la evidencia disponible hasta el momento no indicó que este subclado estuviera vinculado a una mayor severidad clínica respecto de otros virus de influenza A (H3N2) que circularon en temporadas anteriores.
En ese marco, destacaron la importancia de sostener las medidas de vigilancia epidemiológica y de fortalecer las estrategias de prevención, como la vacunación antigripal, para reducir el impacto de la enfermedad en la población.