Desesperado pedido de ayuda tras incendio en su vivienda: necesita continuar con la crianza de sus nietos

REDACCIÓN ELONCE
María Elena, vecina del barrio Giachino en Paraná, sufrió un incendio que destruyó su hogar. Pide ayuda a la comunidad para reconstruir su vivienda y cuidar a sus nietos.
En el barrio Giachino de Paraná, un incendio devastó la vivienda de María Elena, dejando a toda su familia sin hogar y con serios daños en la estructura. La mujer, que se encontraba hospitalizada por las consecuencias del siniestro, pidió ayuda a la comunidad para poder reconstruir su hogar y poder continuar con la crianza de sus nietos.
"Me di el alta del hospital, estuve con oxígeno y el doctor me dijo que no me podía ir, pero me vine por ellos, para pedir ayuda a la gente. Anoche estuve bastante mal porque me sentía mareada, pero si voy al hospital me dejan internada, y yo quiero luchar para tener a mis nietos de nuevo conmigo", expresó María Elena, quien no solo está luchando contra las secuelas físicas del incendio, sino también por la estabilidad de su hogar.
La vivienda quedó seriamente dañada. "Se me está cayendo el techo, las paredes, está todo quemado, y no tengo más fuerza", relató. La mujer, que vive con sus nietos, necesita ayuda urgente para reconstruir la casa y poder traer de vuelta a sus pequeños. "No estoy pidiendo plata, estoy pidiendo material, aunque sea tirantes usados, chapa, ladrillos o mercadería. Lo que sea, para poder arreglar la casita", agregó.
Ayuda comunitaria: los vecinos y la comisión vecinal se suman al apoyo
El incendio no solo dejó daños materiales, sino que también afectó emocionalmente a María Elena, quien, junto a sus nietos, se vio desplazada y vulnerable. Sin embargo, la comunidad del barrio Giachino no la dejó sola. "Gracias a los vecinos pude sacar a los niños a la calle antes de que el fuego se extendiera. Estuvieron ahí apoyándome hasta que llegaron los bomberos", agradeció.
Además, destacó el respaldo de la comisión vecinal y otras personas de la comunidad que no dudaron en ofrecer su ayuda. "Gracias a la comisión vecinal y a todos los que me apoyaron en ese momento, porque estábamos solas. Estaban ahí, dándonos fuerza", mencionó. La colaboración de los vecinos ha sido esencial para María Elena y su familia, quienes ahora luchan por reconstruir su vida.
Un llamado a la solidaridad: cómo ayudar
María Elena, quien se encuentra sola con sus nietos, hizo un llamado urgente a la solidaridad para poder reparar su hogar y seguir adelante con su vida. "Le pido a la gente, de todo corazón, que me ayude con lo que puedan. Aunque sea lo mínimo, estoy pidiendo ayuda para reconstruir mi casa. Yo no tengo cómo hacerlo por mí misma", declaró.
Para aquellos que deseen colaborar, proporcionó un número de contacto para recibir donaciones: 343 301 3332. "Cualquier cosa que puedan aportar será de gran ayuda. No importa lo que sea, todo es bienvenido", afirmó.