El atleta olímpico entrerriano Julián Azaad anunció su retiro y agradeció por los “años maravillosos”

REDACCIÓN ELONCE
El atleta entrerriano Julián Azaad confirmó su retiro del voleibol de playa mediante un extenso mensaje en Instagram. En su despedida, agradeció a su familia, entrenadores, compañeros, clubes y sponsors que lo acompañaron.
El voleibol de playa argentino despidió a una de sus figuras más emblemáticas. El entrerriano Julián Azaad, nacido en Cerrito en 1990, anunció oficialmente su retiro de la competencia profesional a través de su cuenta personal de Instagram, en una publicación que generó miles de reacciones de fanáticos, colegas y clubes deportivos de todo el país.
El atleta olímpico entrerriano comunicó la decisión a través de una publicación en su perfil oficial de Instagram, donde no solo confirmó el final de su etapa como jugador profesional, sino que también dedicó un extenso mensaje de agradecimiento a las personas y entidades que formaron parte de su carrera deportiva.
“La decisión fue tomada después de muchas reflexiones, evaluando lo que este deporte me dio y lo que significa para mí seguir compitiendo al máximo nivel”, afirmó Azaad en el posteo, donde también agradeció a quienes lo acompañaron en su trayectoria, desde su familia hasta sus compañeros de dupla y entrenadores.
En ese marco, destacó que el deporte le permitió construir una experiencia de vida que superó cualquier expectativa inicial y que el cierre de este ciclo estuvo acompañado de gratitud. “El beach vóley me regaló una vida que nunca imaginé”, expresó en la publicación compartida por el propio atleta.
Atleta olímpico y agradecimiento
Azaad, cuya carrera profesional comenzó a consolidarse hace más de una década, alcanzó logros significativos en el circuito internacional junto a distintas duplas argentinas. Su participación más destacada fue la presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde representó a la Argentina en vóley de playa junto a Nicolás Capogrosso, y también logró medallas en competencias continentales, como el Panamericano de Lima 2019.
Uno de los primeros reconocimientos estuvo dirigido a su familia, a la que señaló como pilar fundamental durante todo su recorrido. En su mensaje, el deportista remarcó el acompañamiento incondicional recibido desde sus inicios, el apoyo en los momentos de mayor esfuerzo y la contención en etapas complejas de la carrera, cuando los resultados o las lesiones pusieron a prueba la continuidad en la alta competencia.
Azaad también agradeció especialmente a sus entrenadores, quienes —según expresó— fueron claves tanto en su formación deportiva como en su crecimiento personal. En sus palabras, resaltó el rol de quienes confiaron en él desde joven, le brindaron herramientas técnicas y tácticas, y lo guiaron en el desarrollo de una mentalidad competitiva que le permitió sostenerse durante años en el circuito nacional e internacional.
Éxito y trabajo colectivo
Otro tramo central de su despedida estuvo dedicado a sus compañeros de equipo y de dupla, con quienes compartió entrenamientos, torneos y concentraciones dentro y fuera del país. El atleta valoró el compañerismo, el aprendizaje mutuo y los vínculos humanos que se forjaron en la arena, más allá de los resultados deportivos. En ese sentido, recordó que muchas de las experiencias más significativas de su carrera estuvieron ligadas al trabajo colectivo y a la confianza construida junto a otros jugadores.
En su publicación, el entrerriano no dejó de mencionar a los clubes e instituciones que le abrieron las puertas a lo largo de su trayectoria. Agradeció los espacios de entrenamiento, el respaldo logístico y la posibilidad de representar a distintas entidades en competencias de alto nivel. También incluyó un reconocimiento a las federaciones y organizaciones que impulsaron el crecimiento del voleibol de playa en Argentina.
Asimismo, Azaad dedicó un párrafo especial a los sponsors y apoyos privados, a quienes señaló como actores clave para sostener una carrera profesional en una disciplina que demanda constantes traslados, equipamiento y preparación física específica.
En su mensaje, remarcó que el acompañamiento económico y material fue determinante para poder competir en igualdad de condiciones en el plano internacional.
El anuncio del retiro generó una amplia repercusión en redes sociales, donde colegas, excompañeros, entrenadores y fanáticos expresaron mensajes de reconocimiento. En los comentarios a la publicación de Instagram, se multiplicaron las muestras de cariño y respeto, con alusiones a su compromiso, profesionalismo y aporte al desarrollo del beach vóley argentino.
Varias cuentas vinculadas al deporte replicaron el mensaje y destacaron su trayectoria, que incluyó participaciones en torneos continentales y en los Juegos Olímpicos, uno de los hitos más relevantes de su carrera.
Figura destacada en Entre Ríos
En medios especializados y portales deportivos, el retiro de Azaad fue presentado como el cierre de una etapa significativa para el voleibol de playa nacional. Las crónicas resaltaron su constancia en el alto rendimiento y su rol como referente para nuevas generaciones de jugadores, especialmente en Entre Ríos, donde su figura fue señalada como inspiración para jóvenes deportistas.
En el tramo final de su mensaje, Azaad dejó abierta la posibilidad de seguir vinculado al deporte desde otros roles, relacionados con la formación, la difusión y el acompañamiento de futuros talentos. Aunque evitó precisiones, remarcó su intención de continuar aportando al crecimiento del voleibol de playa, ahora desde una perspectiva diferente a la competencia profesional.
De esta manera, el retiro de Julián Azaad no solo marcó el final de una carrera destacada, sino que también dejó un mensaje de reconocimiento colectivo, en el que el atleta puso en primer plano a todas las personas y espacios que hicieron posible su recorrido deportivo.