 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales En Iguazú

Incautaron más de un kilo de la droga que transforma a las personas en "zombies"

La PSA detuvo en Iguazú a un narcotraficante con una droga letal, conocida como “Pedra”, que transforma a las personas en "zombies".

19 de Diciembre de 2025
La droga incautada
La droga incautada

La PSA detuvo en Iguazú a un narcotraficante con una droga letal, conocida como “Pedra”, que transforma a las personas en "zombies".

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, detuvo a un hombre acusado de comercializar estupefacientes en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, e incautó más de un kilogramo de "Pedra", una droga psicoactiva con efectos letales, luego de realizar tres allanamientos.

 

La investigación se inició en abril pasado a raíz de un parte preventivo de la PSA, a través del cual puso en conocimiento a la Fiscalía Federal sobre actividades de comercialización de estupefacientes en la ciudad de Iguazú y solicitó autorización para investigar la existencia de un inmueble que sería el punto de venta para narcomenudeo e individualizar al presunto morador.

Luego de diversas y prolongadas tareas de campo sobre los movimientos del sospechoso, los oficiales de la PSA pudieron establecer otros dos inmuebles en el cual también se realizaban las mismas acciones ilícitas. Con el material probatorio reunido se procedió a llevar a cabo tres operativos; en uno de ellos se logró capturar al investigado realizando una transacción.

 

Además se secuestraron 1.156 gramos de "Pedra", la nueva droga psicoactiva mortal que transforma a las personas en "zombies" y azota a Misiones, creada de la sustancia residual por la elaboración de cocaína. También se incautaron dinero en efectivo, tres balanzas de precisión, un vehículo, 50 municiones calibre 22 mm y cuatro celulares.

 

Intervinieron el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a cargo de Marcelo Cardozo, y la Fiscalía Federal de dicha ciudad, de Marcelo Bernachea.

Temas:

Pedra droga zoombies letal narcotráfico Iguazu Detenido
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso