River confirmó la llegada de Fausto Vera como primer refuerzo para 2026

El mediocampista surgido en Argentinos Juniors se realizó la revisión médica y firmó su contrato. River inició el mercado de pases con una incorporación clave pedida por Marcelo Gallardo para fortalecer el mediocampo de cara a la temporada 2026.
River confirmó la llegada de Fausto Vera como su primer refuerzo de cara a la temporada 2026. El volante central, surgido en Argentinos Juniors y proveniente de Atlético Mineiro, se realizó la revisión médica este viernes y posteriormente firmó su contrato, quedando oficialmente vinculado al club de Núñez.
La incorporación se concretó luego de que el futbolista fuera informado de que no sería tenido en cuenta por Jorge Sampaoli en el conjunto brasileño. Ese escenario resultó determinante para que River avanzara en las negociaciones y cerrara la operación, que se concretó a préstamo por un año, con opción de compra.
Desde la institución, el anuncio fue realizado a través de un comunicado oficial. “Este viernes 19 de diciembre, el mediocampista selló su vínculo con el club a préstamo por un año, con opción de compra. La firma del contrato se llevó a cabo junto al presidente Stefano Di Carlo en el despacho presidencial del club”, informó River.
Un refuerzo pedido por Gallardo
La llegada de Fausto Vera respondió a un pedido concreto de Marcelo Gallardo, quien comenzó a planificar el armado del plantel para el próximo año. El entrenador millonario apuntó a reforzar el mediocampo, un sector que consideró clave para recuperar solidez y protagonismo futbolístico.
River inició así su movimiento en el mercado de pases con el objetivo de volver a pelear títulos en 2026, luego de una temporada en la que no logró consagraciones. En ese contexto, el cuerpo técnico priorizó futbolistas con experiencia internacional y recorrido en competencias de alto nivel.
Vera ya había sido seguido por Gallardo en mercados anteriores, pero distintas circunstancias impidieron su arribo. En esta oportunidad, la falta de continuidad en Atlético Mineiro facilitó la negociación y permitió destrabar su llegada.
Más nombres en carpeta
Además de Vera, River realizó sondeos por otros mediocampistas de jerarquía. Entre los nombres que aparecieron en el radar se encontraron Santiago Ascacibar, recientemente campeón con Estudiantes de La Plata, y Aníbal Moreno, actual jugador del Palmeiras.
La pretemporada del plantel profesional comenzará este 20 de diciembre, y Gallardo aguardó contar con nuevas incorporaciones en los próximos días. Con Fausto Vera ya confirmado, el técnico obtuvo su primer refuerzo y continuó atento al desarrollo del mercado para completar el plantel de cara a los desafíos de 2026. (Con información de TN).