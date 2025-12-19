 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Mercado de pases millonario en marcha

River confirmó la llegada de Fausto Vera como primer refuerzo para 2026

El mediocampista surgido en Argentinos Juniors se realizó la revisión médica y firmó su contrato. River inició el mercado de pases con una incorporación clave pedida por Marcelo Gallardo para fortalecer el mediocampo de cara a la temporada 2026.

19 de Diciembre de 2025
Fausto Vera se hizo la revisión médica y será el primer refuerzo de River.
Fausto Vera se hizo la revisión médica y será el primer refuerzo de River. Foto: (River Plate).

El mediocampista surgido en Argentinos Juniors se realizó la revisión médica y firmó su contrato. River inició el mercado de pases con una incorporación clave pedida por Marcelo Gallardo para fortalecer el mediocampo de cara a la temporada 2026.

River confirmó la llegada de Fausto Vera como su primer refuerzo de cara a la temporada 2026. El volante central, surgido en Argentinos Juniors y proveniente de Atlético Mineiro, se realizó la revisión médica este viernes y posteriormente firmó su contrato, quedando oficialmente vinculado al club de Núñez.

 

La incorporación se concretó luego de que el futbolista fuera informado de que no sería tenido en cuenta por Jorge Sampaoli en el conjunto brasileño. Ese escenario resultó determinante para que River avanzara en las negociaciones y cerrara la operación, que se concretó a préstamo por un año, con opción de compra.

Desde la institución, el anuncio fue realizado a través de un comunicado oficial. “Este viernes 19 de diciembre, el mediocampista selló su vínculo con el club a préstamo por un año, con opción de compra. La firma del contrato se llevó a cabo junto al presidente Stefano Di Carlo en el despacho presidencial del club”, informó River.

 

Un refuerzo pedido por Gallardo

 

La llegada de Fausto Vera respondió a un pedido concreto de Marcelo Gallardo, quien comenzó a planificar el armado del plantel para el próximo año. El entrenador millonario apuntó a reforzar el mediocampo, un sector que consideró clave para recuperar solidez y protagonismo futbolístico.

 

River inició así su movimiento en el mercado de pases con el objetivo de volver a pelear títulos en 2026, luego de una temporada en la que no logró consagraciones. En ese contexto, el cuerpo técnico priorizó futbolistas con experiencia internacional y recorrido en competencias de alto nivel.

Vera ya había sido seguido por Gallardo en mercados anteriores, pero distintas circunstancias impidieron su arribo. En esta oportunidad, la falta de continuidad en Atlético Mineiro facilitó la negociación y permitió destrabar su llegada.

 

Más nombres en carpeta

 

Además de Vera, River realizó sondeos por otros mediocampistas de jerarquía. Entre los nombres que aparecieron en el radar se encontraron Santiago Ascacibar, recientemente campeón con Estudiantes de La Plata, y Aníbal Moreno, actual jugador del Palmeiras.

 

La pretemporada del plantel profesional comenzará este 20 de diciembre, y Gallardo aguardó contar con nuevas incorporaciones en los próximos días. Con Fausto Vera ya confirmado, el técnico obtuvo su primer refuerzo y continuó atento al desarrollo del mercado para completar el plantel de cara a los desafíos de 2026. (Con información de TN).

Temas:

River Mercado de pases Marcelo Gallardo temporada 2026
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso