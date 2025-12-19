Crimen del peluquero: "Estamos conformes con el fallo", dijo el abogado del joven absuelto

Por el crimen del peluquero Felipe Ezequiel Britte, y luego de tres jornadas de debate, un jurado popular reunido este jueves en Paraná declaró a A.L.D. "culpable del delito de Homicidio en ocasión de robo, en calidad de coautor", en tanto que declaró no culpable a Augusto Andrés Piacenza. Fue en el marco del legajo “Piacenza, Augusto-L.D.A. s/Homicidio en ocasión de robo”.

Conocido el veredicto, la jueza técnica y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, liberó de su carga pública a las y a los integrantes del jurado, y dispuso la absolución inmediata del imputado Piacenza.

Respecto de A.L.D., dado que era menor al momento de producirse el hecho investigado, la magistrada resolvió remitir las actuaciones al juez Penal Juvenil, a los efectos de la integración de la sentencia. Además, la jueza Castagno dispuso la prórroga de su prisión preventiva "por 90 días o hasta la audiencia de integración de sentencia, lo que se produzca primero".

Al respecto, el abogado defensor, Claudio Berón, explicó a Elonce cómo se desarrolló el juicio y las novedades que surgieron en torno a su defendido, quien fue declarado no culpable por el Jurado Popular.

"Cuando ocurrió el hecho, en 2022, se dieron la fuga tres personas. La primera ya había sido condenada en juicio abreviado, es uno de los principales autores. Este jueves, en tanto, se llevó adelante el juicio con las otras dos personas. Una de ellas es quien acompañó al primer condenado y el tercero, mi defendido, que había sido acusado de efectuar los dos disparos de arma de fuego sobre Britte, los cuales le habían dado muerte", recordó el abogado.

Berón destacó el resultado del juicio: "Este jueves se pudo hacer el juicio y el jurado popular declaró no culpable a mi defendido, por lo tanto, fue absuelto por la doctora Carolina Castagno".

El abogado explicó cómo su defendido fue vinculado al crimen a partir de un apodo, lo que generó una confusión: "Era por una persona que le decían ‘Chicho’. La Policía, recabando datos, concluyó que era ‘Chicho Piacenza’. Y nosotros, en un primer momento, sostuvimos que no, que no era ese tal Chicho que buscaban. Pudimos demostrar las cosas en el juicio, con un trabajo muy intenso, sobre todo sobre las testimoniales que hubo en el juicio, que es muy importante para que el jurado pueda escuchar. El jurado fue relatando. Nosotros pudimos ir consultándole cuáles eran las características de esta persona y pudimos demostrarle al jurado que la Policía estuvo equivocada y que mi cliente era inocente. Estamos muy conformes con el fallo".

Señaló, por otra parte, que “el homicidio lamentablemente se da en un marco en que Britte habría pactado una venta de marihuana. En esa transacción, al parecer, hubo un altercado. No sabe si le quisieron robar, esa fue la hipótesis y así fue condenado el otro chico. Se presume que produjo la muerte cuando quisieron resistirse al robo. Allí es donde se habrían dado los disparos y lamentablemente fallece".

El homicidio en ocasión de robo prevé penas de 10 a 25 años de prisión. “Esa era la pena que mi defendido podría haber sufrido. En el caso del menor, la pena varía, porque los menores tienen otra pena. Seguramente será un poco menor", dijo.

Berón también reflexionó sobre su experiencia con el sistema de juicio por jurado, señalando los avances que se han logrado desde su implementación: "Hace 5 años tenía mis reservas, entendiendo que había que darle un buen sistema a la gente para que pueda decidir, porque son ciudadanos comunes, que obviamente no dudamos de su capacidad, pero el sistema tiene que ser lo más transparente posible. Se ha avanzado mucho, no solo en lo que es la selección de jurado, sino también a lo que hace la mecánica del juicio. La verdad estoy muy conforme".

Finalmente, el abogado fue consultado sobre el malestar de los familiares de la víctima y las críticas que surgieron luego de que el jurado declarara no culpable a su defendido. "Uno entiende, pero se hizo justicia, una persona que no cometió el hecho, como corresponde, fue declarada no culpable. La justicia no es porque se condena a alguien, sino que la justicia es cómo se condena justamente al autor que cometió el hecho", resaltó.