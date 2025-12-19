Fiesta navideña anticipada en barrio Las Piedras: reunieron regalos y sorpresas para los chicos

REDACCIÓN ELONCE
En Avenida Ejército y Pablo Crausaz, el barrio Las Piedras de Paraná vivió una fiesta navideña anticipada llena de sorpresas. Regalos, música y mucho más para los chicos de la zona.
Este año, el espíritu navideño llegó antes a la intersección de Avenida Ejército y calle Pablo Crausaz, donde el barrio Las Piedras de Paraná celebró su fiesta navideña anticipada, organizada por el vecino Gustavo de Santiago, conocido como Don Terremoto. La fiesta, que sorprendió a todos los presentes, contó con la participación de más de 70 chicos que pudieron disfrutar de regalos, sorpresas y mucha diversión.
"Es buenísimo dar a conocer que el vecino paranaense ha acercado un obsequio para cada pequeño de acá y de zonas aledañas", expresó Don Terremoto.
El evento fue un éxito total, con la presencia de los más pequeños del barrio y sus familias, que vivieron una tarde llena de alegría.
Música, regalos y la gran sorpresa de Don Terremoto
La fiesta no solo estuvo llena de regalos, sino también de música en vivo, algo que los chicos disfrutaron al máximo. "Tenemos una leyenda. Ya se está esperando en la pista la frutillita al postre de esta fiesta", comentó el organizador haciendo referencia a la gran sorpresa de la jornada: la presentación de Pastor de Los Santos. La música de cuarteto resonó por todos los barrios cercanos, creando un ambiente festivo que unió a toda la comunidad.
Con el ritmo del cuarteto y el espíritu navideño en el aire, los chicos siguieron disfrutando de la música mientras esperaban la entrega de los juguetes. "Estamos muy contentos de poder colaborar y estar al lado de los chicos y sus familias", manifestó. No solo los regalos llegaron, sino también el compromiso de la comunidad para hacer de este evento un verdadero éxito.
Una fiesta comunitaria que reafirma la solidaridad y la unión
Durante la fiesta, no faltaron los gestos solidarios. Un peluquero solidario brindó su apoyo, y un vecino del barrio, que se encargó de proporcionar la electricidad para el evento, también contribuyó al éxito de la fiesta. "Gracias a todos por su colaboración. El apoyo de la comunidad hace que todo esto sea posible", dijo. Además, destacó la participación de Óscar Cabral, quien prometió y cumplió, brindando su apoyo en todo momento.