Policiales Córdoba

Navidad trágica: una fallecida y cuatro heridos tras choque entre dos autos en Córdoba

Una mujer de 62 años perdió la vida y otras cuatro personas resultaron heridas tras un violento choque frontal entre dos autos ocurrido durante la Nochebuena. El siniestro se registró sobre la ruta provincial 13, en la localidad cordobesa de Costa Sacate.

25 de Diciembre de 2025
Una mujer de 62 años perdió la vida y otras cuatro personas resultaron heridas tras un violento choque frontal entre dos autos ocurrido durante la Nochebuena. El siniestro se registró sobre la ruta provincial 13, en la localidad cordobesa de Costa Sacate.

La Nochebuena terminó en tragedia en la localidad cordobesa de Costa Sacate, cuando dos autos chocaron de frente sobre la Ruta provincial 13. El impacto fue tan violento que una mujer de 62 años perdió la vida y varias personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad.

 

Según informaron fuentes policiales, la víctima fatal viajaba en un Chevrolet Corsa junto a un hombre de 62 años y una mujer de 34. Por motivos que aún se intentan establecer, el vehículo colisionó contra un Renault Sandero conducido por un hombre de 35 años, quien iba acompañado por una mujer de 29 y dos chicos de 14 y 3 años.

El accidente ocurrió en horas de la noche y generó una rápida respuesta de los servicios de emergencia. La mujer de 62 años fue trasladada de urgencia al Hospital Vicente de Paul de Villa del Rosario, donde los médicos constataron su fallecimiento poco después de su ingreso.

 

En tanto, los ocupantes del Renault Sandero sufrieron heridas de distinta gravedad. La pareja y el adolescente de 14 años fueron derivados a un hospital de Villa María, mientras que el menor de 3 años fue trasladado al Hospital de Niños de Córdoba capital para recibir atención especializada, informó El Doce

 

Las autoridades trabajan para determinar las causas del choque, que enluta a la comunidad de Costa Sacate y Río Segundo. El tránsito en la zona estuvo interrumpido durante varias horas mientras se realizaban las pericias correspondientes.

 

Temas:

Córdoba Navidad fallecimiento nochebuena
