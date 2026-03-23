Murieron dos jóvenes tras despistar y chocar contra un poste en Córdoba

Otra tragedia vial golpea a Córdoba en el inicio de este lunes no laborable. Dos jóvenes de 22 años murieron durante la madrugada en un accidente ocurrido en las afueras de la ciudad.

El episodio se registró en avenida Armada Argentina al 5200, en barrio Parque Futura. El auto en el que viajaban, un Fiat Siena, despistó por causas que se investigan y terminó impactando contra una señal de tránsito y un poste de alumbrado público.

Impactante choque en Córdoba con dos muertos y una mujer herida (foto La Voz)

Tras el choque, un servicio de emergencias acudió rápidamente al lugar y constató el fallecimiento de los dos ocupantes. En el vehículo también iba una mujer mayor, que fue asistida en el lugar y trasladada al Hospital de Urgencias con politraumatismos.

Las autoridades intentan establecer qué provocó la pérdida de control del auto y las circunstancias en las que ocurrió el accidente.