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Murieron dos jóvenes tras despistar y chocar contra un poste en Córdoba

El auto en el que viajaban impactó contra un poste y una señal vial en una avenida de Córboba. Investigan las causas del siniestro.

23 de Marzo de 2026
El Fiat Siena quedó destrozado luego del violento impacto
El Fiat Siena quedó destrozado luego del violento impacto Foto: ElDoceTV

El auto en el que viajaban impactó contra un poste y una señal vial en una avenida de Córboba. Investigan las causas del siniestro.

Otra tragedia vial golpea a Córdoba en el inicio de este lunes no laborable. Dos jóvenes de 22 años murieron durante la madrugada en un accidente ocurrido en las afueras de la ciudad.

 

El episodio se registró en avenida Armada Argentina al 5200, en barrio Parque Futura. El auto en el que viajaban, un Fiat Siena, despistó por causas que se investigan y terminó impactando contra una señal de tránsito y un poste de alumbrado público.

Impactante choque en C&oacute;rdoba con dos muertos y una mujer herida (foto La Voz)
Impactante choque en Córdoba con dos muertos y una mujer herida (foto La Voz)

Tras el choque, un servicio de emergencias acudió rápidamente al lugar y constató el fallecimiento de los dos ocupantes. En el vehículo también iba una mujer mayor, que fue asistida en el lugar y trasladada al Hospital de Urgencias con politraumatismos.

 

Las autoridades intentan establecer qué provocó la pérdida de control del auto y las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Temas:

Córdoba accidente fatal tragedia vial
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