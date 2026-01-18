 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales En Concordia

Motociclista chocó contra un auto estacionado y resultó lesionado

El accidente ocurrió en la intersección de Pellegrini y Salta de Concordia. Un hombre de 61 años fue trasladado al Hospital Masvernat y se aguardaba el carácter de las lesiones.

18 de Enero de 2026
Motociclista chocó contra un auto estacionado y resultó lesionado
Motociclista chocó contra un auto estacionado y resultó lesionado

El accidente ocurrió en la intersección de Pellegrini y Salta de Concordia. Un hombre de 61 años fue trasladado al Hospital Masvernat y se aguardaba el carácter de las lesiones.

Un accidente de tránsito con una persona lesionada se registró durante la mañana de este domingo en la intersección de las calles Pellegrini y Salta de Concordia. Por causas que se trataban de establecer, una motocicleta colisionó contra un automóvil que se encontraba estacionado.

 

Según se informó, una moto marca Honda Twister 125 cc era conducida por un hombre de 61 años que circulaba por calle Salta en dirección este. Al llegar a metros de la intersección con Pellegrini, el rodado impactó contra un automóvil Volkswagen de color gris que se hallaba estacionado sobre la calzada sur.

Como consecuencia del choque, el motociclista resultó lesionado y debió ser asistido en el lugar. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al Hospital Masvernat, donde recibió atención médica.

 

Intervención policial y estado de salud

Personal policial intervino en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y ordenar el tránsito en la zona, que se vio momentáneamente afectado por el siniestro.

 

Más noticias

Temas:

Arma Hospital Masvernat accidente de tránsito
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso