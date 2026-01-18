Motociclista chocó contra un auto estacionado y resultó lesionado

Un accidente de tránsito con una persona lesionada se registró durante la mañana de este domingo en la intersección de las calles Pellegrini y Salta de Concordia. Por causas que se trataban de establecer, una motocicleta colisionó contra un automóvil que se encontraba estacionado.

Según se informó, una moto marca Honda Twister 125 cc era conducida por un hombre de 61 años que circulaba por calle Salta en dirección este. Al llegar a metros de la intersección con Pellegrini, el rodado impactó contra un automóvil Volkswagen de color gris que se hallaba estacionado sobre la calzada sur.

Como consecuencia del choque, el motociclista resultó lesionado y debió ser asistido en el lugar. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al Hospital Masvernat, donde recibió atención médica.

Intervención policial y estado de salud

Personal policial intervino en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y ordenar el tránsito en la zona, que se vio momentáneamente afectado por el siniestro.

