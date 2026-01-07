Lo acusaron de ladrón, lo atropellaron, perdió las dos piernas y tras días de agonía falleció: pareja detenida

Un joven que había sido acusado de ladrón por una pareja en Mendoza, que lo atropelló y provocó que pierda las dos piernas, murió en las últimas horas tras agonizar 10 días en el hospital y la fiscalía realizó una nueva imputación contra los detenidos.

El caso

El hecho sucedió el pasado 26 de diciembre por la noche cuando Lucas Mariano Tello Sánchez atropelló y arrastró junto con su acompañante, Micaela Natalí Lucero, a Nicolás Alejandro Varas Frías, a quien acusaban de un robo previo, publicó Noticias Argentinas.

Según la declaración de Tello Sánchez, él, su pareja y su cuñado estaban sentados en una plaza cuando el joven, de 19 años, le habría robado dos cascos, su celular y zapatillas.

Ante este presunto hecho, el acusado se subió a su auto Volkswagen Gol Power y lo persiguió, hasta que, en la intersección de las calles Alpatacal y Godoy Cruz, lo embistió y lo arrastró unos 350 metros.

Producto del accionar, la pareja quedó detenida y Frías fue derivado al Hospital Central de Mendoza donde se informó que perdió las dos piernas.

Sin embargo, todo cambió en las últimas horas cuando los familiares del joven comunicaron que falleció tras agonizar 10 días en terapia intensiva.

Ahora, fuentes del caso afirmaron que ambos acusados están más complicados debido a que la fiscal Claudia Ríos confirmó que hubo un cambio en la caratula de la causa.

Antecedentes penales

Según informaron medios locales, en un primer momento se evaluó la hipótesis de legítima defensa en el marco de un hecho de inseguridad, pero luego fue descartada, ya que el atropello habría ocurrido tiempo después del supuesto robo y no habría existido riesgo para la vida de los agresores.

Además, Tello posee antecedentes y fue vinculado a una familia criminal de la zona de Guaymallén. Tampoco se descarta que el presunto asalto no haya existido y que el episodio se haya originado en el marco de un conflicto personal.

Diario Uno precisó que el joven atropellado, domiciliado en Guaymallén, también contaba con antecedentes delictivos, incluidos cargos por homicidio simple en grado de tentativa.

Ahora, tanto Tello Sánchez como Lucero están imputados por el delito de homicidio agravado por alevosía.

La versión de la novia del imputado

La joven de 25 años indicó que todo comenzó sobre las 23 el sábado, cuando ella y Tello se encontraban en la Plaza Encuentro de Villa Nueva, junto a su cuñado y la pareja, según publicó Infobae.

En ese momento, un grupo de tres personas los comenzó a insultar y amenazar. Según expresó la mujer, los hermanos lograron dispersar la agresión rápidamente.

Sin embargo, siempre según la versión de la joven dada a conocer por MDZ, apenas 20 minutos después, regresaron armados con cuchillos y con la intención de robarles. Tras una pelea, les sacan sus celulares y cascos de motocicleta.

Aunque luego asegura que lograron recuperar sus teléfonos, pero no los cascos. Tello y las dos mujeres subieron al Gol y comenzaron a perseguirlos.

Durante la persecución, el acusado se centró en el sujeto que portaba los cascos robados, presuntamente el herido, que estaría huyendo por la calle Godoy Cruz. Lo vieron intentar subirse a un taxi, y luego a otro, para continuar la huida, sin tener éxito.

La pareja del acusado sostuvo que pensaron que el presunto ladrón había logrado escapar. Siguieron avanzando durante tres cuadras por la calle Echeverría, y notaron que el auto “perdió potencia”.

La joven aseguró que, al detenerse, vieron por primera vez a Varas Frías, incrustado, en la parte baja del auto, cuando algunos transeúntes les avisaron lo que había ocurrido.

En ese momento, todos los pasajeros del auto quedaron “en shock”. Sin embargo, tanto su concuñada como su pareja decidieron huir del lugar por miedo a represalias.