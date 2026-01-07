Una mujer se prendió fuego en una comisaría y permanece en estado crítico

Una mujer ingresó a una dependencia policial, empapada en alcohol y accionó un encendedor iniciando el fuego sobre su propio cuerpo. La rápida intervención de los efectivos evitó un desenlace fatal. Presenta quemaduras en el 35% del cuerpo y permanece internada en grave estado.
Un estremecedor episodio se registró en la mañana del martes, cuando una mujer de 63 años ingresó a una comisaría y se prendió fuego frente a los efectivos de guardia. La rápida reacción del personal policial permitió sofocar las llamas y evitar una tragedia mayor, aunque la víctima permanece internada en estado crítico.
El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana del martes 6 de enero en la guardia de prevención de la comisaría de Campo Grande, en la provincia de Misiones. Según se reconstruyó, la mujer ingresó a la dependencia policial empapada en alcohol y, al abrir la puerta de acceso, accionó un encendedor, iniciando el fuego sobre su propio cuerpo, publicó El Territorio.
Ante la dramática escena, los efectivos que se encontraban de servicio actuaron de manera inmediata, logrando apagar las llamas, asistir a la mujer y trasladarla de urgencia al hospital local. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivada al Hospital SAMIC de Oberá para recibir atención de mayor complejidad.
De acuerdo al parte médico oficial, la mujer presenta quemaduras en aproximadamente el 35% de la superficie corporal, con mayor compromiso en la zona del rostro. Además, se encuentra asistida con respirador mecánico y fue programado su ingreso a quirófano para realizar la limpieza quirúrgica de las lesiones. Por indicación médica, no se le practicaron estudios toxicológicos.
En el lugar del hecho, personal policial procedió al secuestro de un encendedor, una botella con alcohol y una mochila con efectos personales, elementos que la mujer llevaba consigo y habría utilizado al momento de iniciar las llamas.
Asimismo, se confirmó que todo lo ocurrido quedó registrado por el sistema de cámaras de seguridad de la dependencia policial. Ese material fílmico fue incorporado a las actuaciones judiciales, mientras que los investigadores avanzan en la reconstrucción de los momentos previos al episodio.
Las actuaciones también buscan establecer el contexto personal y familiar de la mujer, con el objetivo de aportar mayores elementos a la causa y determinar las circunstancias que derivaron en el grave suceso.