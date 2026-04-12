Intentó huir tras un choque, chocó un patrullero y terminó detenido

Un siniestro vial ocurrido en Villaguay terminó con un detenido, luego de intentar darse a la fuga y colisionar contra un móvil policial; el hecho se produjo tras el choque entre un automóvil y una motocicleta alrededor de las 19:20 de este sábado en la intersección de calles San Martín y Matheu

Al llegar al lugar, efectivos de la Unidad Motorizada advirtieron que uno de los involucrados en el accidente, un hombre mayor de edad que se trasladaba en una motocicleta Motomel Blitz 110 cc, intentó escapar luego de la colisión. Durante la maniobra, impactó contra un patrullero, lo que derivó en su inmediata aprehensión.

El sujeto fue trasladado a la Jefatura Departamental Villaguay, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía en turno, en el marco de una causa por el supuesto delito de Resistencia a la autoridad y Daños en bienes del Estado.

Alcoholemia positiva

En el procedimiento, el rodado fue retenido por personal de Tránsito Municipal, que labró el acta correspondiente. Además, se le realizó un test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado positivo de 2,06 gramos de alcohol por litro de sangre, evidenciando un alto nivel de intoxicación.

En el operativo intervinieron efectivos del Comando Radioeléctrico, Sección Asuntos Judiciales, División Antecedentes Personales y el médico policial, con colaboración de agentes municipales de tránsito.

Desde la Jefatura Departamental Villaguay recordaron la importancia de respetar las normas viales y evitar conducir bajo los efectos del alcohol, con el objetivo de prevenir siniestros que pongan en riesgo la seguridad de las personas.