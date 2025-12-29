Intento de femicidio en Nogoyá: “Es delicado” el cuadro de salud que presenta la víctima

Una mujer de 40 años fue víctima de un intento de femicidio durante la madrugada del domingo en Nogoyá, cuando fue atacada con un arma blanca en el interior de su vivienda. El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 en un domicilio ubicado sobre calle Federación, entre Paraná y Sixto Oris, y es investigado por la Justicia como un grave episodio de violencia de género.

Al respecto, el jefe dela Departamental policial de Nogoyá, Cristian Koch, confirmó a Elonce que el personal policial tomó conocimiento del hecho tras recibir llamados de vecinos que alertaban por gritos de auxilio provenientes del interior de la vivienda. “La mujer fue encontrada sobre la cama, estaba ensangrentada y tenía una herida grave en la zona del cuello”, explicó el funcionario.

Ante la gravedad de la situación, se solicitó de inmediato una ambulancia. La víctima fue trasladada en primera instancia al hospital San Blas y posteriormente derivada al Hospital San Martín de Paraná, donde quedó internada en la unidad de terapia intensiva. “Es delicado el cuadro que presenta”, indicó el comisario.

En el lugar también se encontraba un hombre de 45 años, pareja de la mujer desde hacía aproximadamente un año, quien presentaba manchas de sangre y lesiones. El sujeto fue llevado inicialmente al hospital y, por disposición de la Justicia, quedó detenido y trasladado a la Jefatura Departamental, donde permanece alojado a disposición judicial por el intento de femicidio.

Koch detalló que, durante la tarde del mismo día, el fiscal Fernando Martínez, dispuso una orden de allanamiento en la vivienda. En el procedimiento intervino personal de Policía Científica, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y efectivos de la comisaría jurisdiccional. “Se secuestraron diversos elementos, todos relacionados y de sumo interés para el esclarecimiento de este hecho”, precisó.

"Entre los elementos incautados se encontraba un arma blanca y otro objeto punzante que estaba sobre la cama, además de otros elementos que quedaron incorporados a la causa", confirmó el comisario.

Contexto y antecedentes

De acuerdo a la información recabada, la mujer es madre de siete hijos, ninguno de los cuales convive con ella al momento del ataque. Cinco de ellos residen con su padre y dos se encuentran en otra localidad de la provincia. El comisario señaló que "no existían denuncias previas realizadas por la víctima contra el agresor, aunque "el hombre cuenta con antecedentes por lesiones".

El ataque no tuvo testigos presenciales, ya que en la vivienda solo se encontraban la víctima y el agresor. La intervención policial se produjo tras el llamado de vecinos y de Bomberos Voluntarios, quienes también habían recibido un pedido de auxilio desde el domicilio.

La investigación continuaba en curso para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y reunir la totalidad de las pruebas necesarias. Mientras tanto, la mujer permanecía internada en estado delicado y el detenido seguía alojado en dependencias policiales, a disposición de la Justicia.