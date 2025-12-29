Una mujer está grave tras ser víctima de intento de femicidio en localidad entrerriana

Una mujer permanece internada en grave estado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de Paraná tras haber sido víctima de un intento de femicidio en Nogoyá. Hay un detenido por el cruento hecho de sangre.
Una mujer permanece internada en grave estado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de Paraná tras haber sido víctima de un intento de femicidio en Nogoyá. El cruento ataque ocurrió en la madrugada de este domingo en un domicilio de calle Federación -entre Paraná y Sixto Oris- de esa ciudad.
Fuentes policiales comunicaron que vecinos dieron aviso a la Policía cuando a las 3 se escucharon gritos pidiendo auxilio desde el interior de la casa. Al ingresar a la vivienda, los uniformados hallaron a la mujer con un corte profundo en el cuello y a un hombre con manchas de sangre en su cuerpo, publicó FM del Éxodo.
Tras la intervención policial, la víctima fue trasladada al hospital San Blas y seguidamente -de manera urgente- debió ser derivada a Paraná, donde permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del San Martín con lesiones de carácter reservado.
En cuanto al sujeto, fuentes policiales comunicaron que fue detenido y permanece a disposición del Fiscal Martínez Rene.
En el marco de la investigación, que recién comienza, se secuestraron elementos de suma importancia para la causa.