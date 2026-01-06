Hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en una cancha del Club Crucero del Norte

Un hallazgo sacudió este martes por la tarde las instalaciones del Club Crucero del Norte en la zona de Santa Inés, municipio de Garupá, Misiones. Mientras se desarrollaban tareas de mantenimiento habituales en el predio, un empleado encontró un cuerpo humano en un avanzado estado de descomposición.

El presidente de la institución deportiva, Diego Allou González, tomó contacto con la Policía de Misiones apenas recibió el alerta del operario. El hombre descubrió los restos mientras realizaba su trabajo de parquizado y corte de césped en la cancha auxiliar 3 del complejo, informó Docetv.

El cadaver encontrado habría sido calcinado

El empleado, de 39 años, advirtió la presencia de algo extraño entre la maleza y al acercarse constató que se trataba de un cadáver. Fuentes policiales confirmaron que el cuerpo no solo presentaba una marcada putrefacción sino que también aparentaba estar calcinado.

Esta condición complejiza de manera significativa la identificación inicial de la víctima y la determinación de las causas del deceso. Sin embargo, el estado de los restos hace que la hipótesis de una muerte violenta tome fuerza en esta primera etapa de la investigación.

Los uniformados procedieron a preservar el lugar del hallazgo para evitar cualquier contaminación de las pruebas y dieron intervención a los peritos

especializados.

En el sitio comenzaron a trabajar los integrantes del gabinete de Policía Científica, quienes se encargaron del levantamiento de rastros y la fijación meticulosa de la escena. También acudieron al lugar el bioquímico de turno y un médico policial para examinar los restos antes de su traslado final.

Los peritos esperan ahora que la autopsia correspondiente pueda arrojar datos cruciales. El análisis determinará la identidad de la persona fallecida y esclarecerá si el fuego se utilizó para intentar ocultar el hecho o si fue la causa directa del trágico desenlace.