Un hombre murió al chocar contra un camión que subía a la ruta cargado con trigo

Un hombre murió al chocar con su camioneta contra un camión cargado de trigo que se subía a la ruta. El hecho ocurrió en la tarde del lunes en la ruta provincial 85, entre las ciudades bonaerenses de Coronel Pringles y Tres Arroyos, cerca del paraje La Virginia.

Una Nissan 4x4 que se desplazaba en la misma dirección no pudo frenar y terminó incrustada contra el acoplado del camión que se subía a la ruta. Su conductor murió. Lo identificaron como Carlos Alberto Nebot, de 74 años, quien era el padre de intendente vecinalista de Saavedra-Pigüé, Matías Nebot.

Martín Ortigosa, a cargo de las dos dotaciones de bomberos voluntarios que acudieron a la emergencia, señaló a El Orden de Coronel Pringles: "Es una camioneta que se encontró atrás con un camión. Ya el médico constató que la persona que manejaba perdió la vida. Es el único ocupante".

A raíz del impacto sobre una boquilla, parte del cereal quedó desparramado entre la banquina y la ruta.

La camioneta 4x4 terminó incrustada contra el acoplado del camión cargado con trigo, en la ruta provincial 85.

"Desde la Municipalidad de Saavedra–Pigüé lamentamos profundamente el fallecimiento de Carlos Alberto Nebot, padre del Intendente Municipal. Acompañamos con nuestras más sinceras condolencias a su familia y a Matías, enviando fuerzas en este difícil momento", posteó la comuna.

La Ayudantía Fiscal Local imputó al camionero, que resultó ileso, del delito de "homicidio culposo".