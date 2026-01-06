Hallaron el cuerpo de uno de los dos ahogados tras arrojarse al río Gualeguay

REDACCIÓN ELONCE
El cuerpo fue localizado a unos 600 metros del lugar donde ambos hombres se arrojaron al río, en una zona no habilitada. Elonce confirmó que continúa la búsqueda del segundo desaparecido, mientras se mantiene un amplio operativo con buzos tácticos y bomberos.
Ahogados en el río Gualeguay. Uno de los dos hombres que era intensamente buscado desde el fin de semana fue hallado sin vida en la mañana de este martes, luego de haber desaparecido tras arrojarse al agua en el sector conocido como Pozo Las Taruchas, en jurisdicción de Rosario del Tala.
El hallazgo se produjo en las primeras horas del día, a unos 600 metros del lugar donde ambos hombres ingresaron al río. La información fue confirmada a Elonce por la subjefa de la Jefatura Departamental Tala, Raquel Piccini.
Según relató la funcionaria policial, el alerta inicial fue dado este domingo por un hombre que se presentó en la comisaría del Segundo Cuartel y advirtió que una persona se había arrojado al río y no había vuelto a salir a la superficie. “Cuando arribó el personal policial al lugar, se confirmó que en realidad habían sido dos los hombres que ingresaron al agua”, explicó.
De acuerdo a los primeros testimonios recolectados en el lugar del hecho, uno de los involucrados, un joven de 26 años oriundo de la provincia de Corrientes, habría caído al río sin saber nadar. El segundo hombre, de 41 años y domiciliado en Rosario del Tala, se habría arrojado en un intento de rescatarlo.
Ambos se encontraban trabajando desde hacía algunos meses en una estancia de la zona y, al momento del trágico episodio, realizaban actividades recreativas junto a familiares. Desde la Jefatura Departamental Tala se remarcó que el sector donde ocurrió el hecho no está habilitado para el ingreso al agua. “Según los testigos, ninguno de los dos volvió a salir a la superficie”, confirmó Piccini.
La causa quedó en manos de la fiscal Laila Taleb, quien coordina las actuaciones judiciales y el operativo de búsqueda.
Amplio despliegue de fuerzas
Tras conocerse la desaparición, se desplegó un importante operativo que incluyó la intervención de Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios de distintas localidades de la región y personal policial. Además, fueron convocados buzos tácticos provenientes de la ciudad de Paraná, quienes trabajan en la zona donde se presume ocurrió el hundimiento.
Las tareas de rastrillaje se desarrollan con embarcaciones policiales y de bomberos, recorridas pedestres por ambas márgenes del río y el uso de drones para ampliar el campo de búsqueda. En el operativo participan dotaciones de Rosario del Tala, Urdinarrain y Basavilbaso.
Las autoridades informaron que las tareas se vieron dificultadas por las condiciones del río, que presentaba una altura cercana a los cuatro metros y una fuerte correntada. Además, el nivel del agua habría aumentado unos diez centímetros durante la noche del domingo, lo que complejizó el trabajo de los buzos.
Desde la Policía indicaron que se mantiene contenida a la familia de los hombres involucrados, mientras continúan las tareas con la expectativa de poder localizar al segundo desaparecido. Asimismo, reiteraron el pedido a la comunidad de extremar las precauciones y evitar ingresar a sectores del río que no se encuentran habilitados, debido al peligro que representan las corrientes y las crecidas repentinas.