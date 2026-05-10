Hallaron un cuerpo descuartizado en Río Gallegos y buscan confirmar si es el jubilado desaparecido

Un estremecedor hallazgo sacudió este domingo a Río Gallegos, donde las autoridades encontraron un cuerpo descuartizado en un complejo de departamentos y ahora intentan determinar si pertenece a Aníbal Eduardo Cepeda, el jubilado de 72 años desaparecido desde el 20 de abril.

Según informaron fuentes de la investigación, los restos estaban desmembrados y distribuidos en distintos puntos. Parte del cadáver fue hallado dentro de un departamento abandonado, mientras que otras partes aparecieron en un pozo ciego ubicado en una vivienda cercana. En el lugar trabajaron peritos de Criminalística, efectivos policiales y fuerzas federales.

Uno de los lugares donde se concentraron los rastrillajes

Hay un detenido

El hallazgo se produjo pocas horas después de la detención de Marcelo Félix Curtti, quien quedó imputado como presunto autor de la desaparición. Si bien su captura representa un avance clave en la causa, los investigadores aún no confirmaron oficialmente que los restos encontrados correspondan a Cepeda.

Las autoridades señalaron que será fundamental el resultado de la autopsia y de los estudios forenses para establecer la identidad de la víctima y las circunstancias de la muerte. “No podemos adelantarnos hasta tener pruebas concluyentes”, indicaron fuentes cercanas al caso.

La causa, que tramita en el juzgado de instrucción local, mantiene abiertas varias hipótesis, entre ellas un posible móvil económico. Mientras tanto, el caso genera fuerte conmoción en la comunidad y continúa bajo investigación, con nuevas medidas en curso para esclarecer lo ocurrido.