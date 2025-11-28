 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales San Benito

Quisieron identificarlo por posible caso de violencia de género y tenía un arma en la riñonera

28 de Noviembre de 2025
Quisieron identificarlo por posible caso de violencia de género y tenía un arma en la riñonera. Foto: PER

Quisieron identificarlo por posible caso de violencia de género y tenía un arma en la riñonera. En la madrugada de este viernes, a las 02:30 horas, personal de la Comisaría San Benito fue notificado por un posible caso de violencia de género, en la intersección de avenida San Martín y avenida Friuli.

Al llegar al lugar, los agentes observaron a una pareja dialogando en la vía pública tras una discusión. La mujer expresó que no deseaba realizar ninguna denuncia y manifestó que solo se trataba de un intercambio. Ante esa situación, los efectivos procedieron a identificar al hombre para completar el procedimiento policial correspondiente.

 

Hallazgo del arma de fuego

Durante la identificación, los policías solicitaron la documentación personal del individuo. En ese momento, cuando el hombre abrió su riñonera, los mismos detectaron parte de un arma de fuego en su interior. Ante el hallazgo, se procedió de inmediato a su detención por portación ilegítima de arma de fuego.

Entre los elementos secuestrados se encontró un revólver marca Amadeo Rossi, calibre .32 largo, junto con seis cartuchos colocados. Además, el personal policial incautó otros 30 cartuchos del mismo calibre que se encontraban en su posesión.

 

El automóvil en el que se trasladaba, un Peugeot 3008, también fue resguardado en la dependencia policial. En su interior quedaron bajo custodia diversas pertenencias vinculadas al procedimiento.

La Policía Científica intervino en el lugar para realizar las fotografías, peritajes y las pruebas balísticas correspondientes, a fin de incorporar los elementos al legajo judicial iniciado por el caso, supo Elonce.

