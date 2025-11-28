 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Falleció un policía retirado en localidad entrerriana

Un hombre de 60 años fue encontrado sin vida en su vivienda en Feliciano. Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias del hecho y determinar la causa del fallecimiento.

28 de Noviembre de 2025
Un hombre de 60 años, exfuncionario policial retirado, fue encontrado sin vida en la noche del jueves 27 de noviembre en su vivienda de Feliciano. El hecho fue alertado por un vecino, quien notificó a las autoridades tras advertir la situación.

 

Las primeras apreciaciones indicaron que el fallecido habría tomado la decisión de la autodeterminación, aunque las circunstancias aún están bajo análisis y forman parte de la investigación judicial en curso.

 

Una vez comunicado el hallazgo, se dispuso la intervención del personal de Criminalística y del médico forense, quienes realizaron las tareas correspondientes en la vivienda. Los especialistas llevaron adelante relevamientos, toma de muestras y registros fotográficos para determinar la mecánica del hecho con precisión.

 

Las actuaciones se desarrollaron bajo las directivas de la fiscal de turno, Dra. Soledad Bordoy, quien ordenó las diligencias iniciales y supervisa el avance de la causa.

 

La causa sigue en investigación

La investigación continúa a la espera de los informes forenses y periciales que permitirán establecer oficialmente la causa del fallecimiento. Las autoridades mantienen abierta la pesquisa para esclarecer por completo las circunstancias del hecho. (Despierta Feliciano)

