Joven apuñalada en pelea por una gallina en Paraná, habló tras el ataque y denunció amenazas

Habló la joven apuñalada por su vecina en Paraná tras disputa por una gallina.

Un violento enfrentamiento barrial ocurrido el jueves 13 de noviembre en la zona de Croacia Sur y Cortada 1282, en Paraná, dejó como saldo dos mujeres internadas con heridas de arma blanca y una joven detenida.

La pelea, que involucró a dos familias con antecedentes de conflictos previos, se desató por una discusión relacionada con el supuesto robo de una gallina. El hecho generó conmoción en Bajada Grande y derivó en una causa penal que aún se encuentra en trámite.

El jefe de la Comisaría 11ª, Hugo Paniagua, explicó a Elonce que “una de las víctimas manifestó que, al regresar de un kiosco, fue interceptada por madre e hija, vecinas, y se produjo una agresresión con golpes de puño que derivó en un ataque con arma blanca”. Ambas mujeres heridas debieron ser trasladadas de urgencia al hospital.

En las últimas horas, Milagros, una de las jóvenes apuñaladas, decidió romper el silencio y relató en un extenso testimonio con el programa Códigos cómo se originó el conflicto, cómo se produjo el ataque y cómo sigue su vida desde entonces. Según afirmó a Elonce, ella y su familia se encuentran amenazadas y temen nuevas represalias.

“Todo empezó por una gallina”

Milagros reconstruyó los antecedentes de la pelea. Explicó que el conflicto no surgió el día del ataque, sino semanas antes, cuando el hijo de su vecina reclamó como propia una gallina que estaba en su domicilio.

“La pelea empezó hace tres semanas, cuando estábamos tomando mate afuera y el hijo de la señora vino a decir que la gallina que estaba en mi casa era de él”, relató.

La familia de Milagros respondió que debían esperar el regreso del padre para aclarar la situación, porque entendían que el animal pertenecía a un sobrino. Sin embargo, el reclamo se repitió varias veces durante la mañana, hasta que —según su versión— la discusión escaló con gritos e insultos por parte de la vecina.

“Mi papá venía de trabajar y cuando se baja del auto, la señora empezó a gritarle e insultarlo. Yo me enojé y dije que no quería ningún animal de ella en mi casa”, mencionó.

A partir de ese momento, relató que durante dos semanas soportaron hostigamientos constantes: música a alto volumen, insultos desde la vía pública y comentarios en kioscos del barrio. “Era todos los días, no podíamos sentarnos en la puerta sin que nos gritaran chorritas, sin que nos trataran mal”, afirmó.

El día del ataque: “Me cruzaron, me pegaron y me apuñalaron”

El conflicto llegó a su punto más violento el jueves 13 de noviembre a las 11:30. “Ese día la hija de la señora salió a comprar y antes de irse dijo: ‘tené cuidado con las chorritas del barrio’”, contó Milagros al programa Códigos que se emite por Elonce.

Cansada de los insultos, decidió enfrentar a su vecina. “La crucé para preguntarle qué problema tenía. Me insultó y ahí empezamos a pelear. Cuando estaba peleando con la señora, salió la hija y me pegaron entre las dos. Ahí recibí la puñalada en el cuello”, relató.

Su madre, que estaba dentro de la vivienda preparando la comida, salió al escuchar los gritos y se encontró con la escena. “Cuando mi mamá me vio peleando, se metió a defenderme, igual que la hija de la otra señora defendió a su madre”, añadió.

Según su relato, varios vecinos comenzaron a gritar que había un cuchillo en la pelea. Para ese momento, ambas víctimas ya habían sido heridas. “Un vecino nos llevó al hospital, y le agradezco porque si no, no sé qué hubiera pasado”, expresó.

“Nosotras estábamos con las manos limpias”

Milagros negó haber llevado un arma blanca, tal como fue denunciado por la otra parte involucrada.

“Nosotras no salimos con cuchillo ni con palos. Fui a hablar. La señora dice que yo llevé el cuchillo, y es mentira. La que tuvo el cuchillo todo el tiempo fue ella”, sostuvo.

También cuestionó que la otra mujer haya declarado que su hija no salió de la casa: “La hija salió y me pegó, como se ve en el video”, enfatizó.

“Estamos amenazadas y tenemos miedo por nuestros hijos”

Luego del ataque, Milagros aseguró que las amenazas no cesaron. “Nos están hostigando, estamos amenazadas. Recibimos mensajes. Ella anda por la calle como si nada”, afirmó.

Aseguró que, aunque existe una restricción perimetral, su agresora vuelve a la vivienda por las noches. “Todos los vecinos la ven ir y venir en moto. Puso una cámara que apunta directo a mi casa. No puedo salir a la esquina sin que la cámara me siga”, denunció.

La situación genera miedo, especialmente por los niños del hogar. “Tengo miedo por mis hijos y mis hermanos. Van a la escuela solos, están todo el día afuera. Tenemos miedo de que tomen represalias”, expresó.

Dijo que agradece a los vecinos que se ofrecieron a declarar, aunque muchos tienen temor de involucrarse. “Quiero agradecer a quienes nos apoyaron y que dijeron lo que realmente pasó”, indicó a Elonce.

“Si nos pasa algo, hago responsable a la otra parte”

Hacia el final de su testimonio, Milagros dejó un mensaje contundente. “Quiero dejar asentado que si a mí, a mi mamá, a mis hermanos o a mis hijos les pasa algo, la culpa es de ellos. Ya estamos avisadas y amenazadas”, afirmó.

Pidió que la Justicia actúe y que no se deje llevar por versiones falsas. “Lo único que quiero es que haya justicia, que escuchen y que no se coman el cuento de víctima. Ellos tiran la piedra y esconden la mano”, concluyó.

El violento episodio, ocurrido por el absurdo conflicto alrededor de una gallina, escaló hasta un nivel de agresión que mantuvo en vilo al vecindario y que ahora continúa en sede judicial. Mientras tanto, la familia afectada reclama protección y espera medidas que les permitan recuperar la tranquilidad.