Video de pelea tras robo de una gallina: madre e hija apuñaladas están fuera de peligro

Las dos mujeres que resultaron apuñaladas durante una violenta gresca registrada este jueves en Bajada Grande, en Paraná, evolucionan de manera favorable y se encuentran fuera de peligro. Según confirmaron fuentes médicas a las que accedió Elonce, ambas -de 38 y 23 años, madre e hija entre sí- permanecen en sala intermedia del hospital San Martín, conscientes y sin lesiones óseas ni de gravedad.

El episodio ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, en la zona de calle Croacia Sur y Cortada 1282, donde un conflicto entre varias mujeres terminó en un ataque con arma blanca que dejó a dos de ellas heridas y a otra joven detenida.

La disputa inicial fue el robo de una gallina

El jefe de la comisaría decimoprimera, Hugo Paniagua, había detallado a Elonce que una de las víctimas denunció haber sido interceptada al regresar de un quiosco por dos vecinas con las que mantenía problemas de vieja data. Según su relato, fue agredida con golpes de puño y, en ese contexto, se produjo el ataque con arma blanca que también alcanzó a su hija.

El comisario explicó que hacía dos semanas ambas familias habían protagonizado un altercado por la presunta sustracción de una gallina, que generó discusiones pero había sido devuelta. Las viviendas están ubicadas una frente a la otra, hecho que, según la investigación, incrementó los roces hasta derivar en el violento episodio de este jueves.

Madre e hija apuñaladas en Bajada Grande (foto Elonce)

“Por testimonios y registros fílmicos que recabamos, se logró determinar que la hija de una de las partes fue quien agredió con arma blanca a las dos mujeres de 38 y 23 años”, afirmó Paniagua. La agresora, también de 23 años, fue detenida y trasladada a sede policial, donde permanece a disposición de la Justicia.

La causa se tramita en el ámbito de las fiscalías de Investigación y Litigación, y la de Delitos Complejos, que continuarán evaluando los elementos reunidos para determinar responsabilidades.