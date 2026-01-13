La demora en cumplir con un trámite causó violento episodio tras la compra de una lancha en Paraná

Un violento incidente se registró este lunes en Paraná luego de un trámite de certificación de firma por la venta de una lancha, realizado en una escribanía ubicada sobre calle Laprida. Tras finalizar la operación comercial y al salir del lugar, el vendedor fue atacado por la espalda por el comprador, quien se encontraba acompañado por su hijo.

Al respecto, el subjefe de la comisaría primera, Alejandro Villarreal, explicó a Elonce que el hecho ocurrió en la vía pública luego de que comprador y vendedor finalizaran el trámite notarial. “Luego de realizar la certificación de firmas, se produjo una discusión verbal entre ambas partes que posteriormente se tornó física”, relató el funcionario policial.

La agresión y las consecuencias

"El comprador atacó al vendedor por la espalda, lo que provocó que la víctima cayera sobre la cinta asfáltica. En ese momento, un vehículo que circulaba por la zona le pasó una de sus ruedas por encima del pie, generándole lesiones", especificó el comisario.

“El vendedor fue agredido por la espalda y, al caer, un automóvil que transitaba por el lugar le colisionó brevemente el pie”, aclaró Villarreal. El hombre sufrió lesiones de carácter leve y, tras recibir atención médica, fue dado de alta y se encontraba fuera de peligro.

Explicaron a qué debió el violento episodio tras la compra de una lancha en Paraná

Un conflicto previo

El comisario indicó que el conflicto entre las partes "era de vieja data porque no podían coordinar o no había una coordinación entre el comprador y el vendedor" para concretar el trámite notarial. Según se informó, la venta de la lancha se concretó y el episodio ocurrió una vez que ambas personas salieron de la escribanía.

El agresor habría manifestado que la situación se desencadenó porque el trámite se venía postergando desde hacía tiempo, por parte del vendedor de la lancha, lo que derivó en la discusión y posterior agresión.

Detención de los agresores

Tras el ataque, los agresores -padre e hijo- se dieron a la fuga en una camioneta Volkswagen Amarok blanca. La situación fue comunicada a través de la frecuencia policial y personal de la comisaría decimocuarta logró demorarlos en cercanías del Túnel Subfluvial.

Padre e hijo fueron detenidos en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

La fiscalía de Investigación y Litigación, a cargo de la Dra. Felgueres, dispuso la inmediata detención de ambas personas por el delito de Lesiones Leves. Uno de los detenidos es oriundo de Paraná y el otro de la ciudad de Santa Fe. La camioneta en la que se desplazaban quedó a resguardo en el Puesto Túnel.

Recomendaciones

En la oportunidad, el comisario reconoció que “se registran discusiones por la venta de vehículos, o cuando que tienen alguna deuda, y no se dan bien la información entre comprador y vendedor”, pero, según remarcó, “no son de la gravedad” del ocurrido este lunes.

Finalmente, el comisario aconsejó extremar precauciones ante este tipo de operaciones. “Cuando surgen conflictos en la compra o venta de vehículos, es importante asesorarse previamente en la comisaría de jurisdicción para evitar situaciones de violencia o posibles estafas”, explicó. Es más, remarcó la importancia de “verificar si se trata de un comprador o un vendedor que actúe de buena fe”.