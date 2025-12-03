Entre Ríos, por su ubicación, es “apta para el narcotráfico”: la estructura de precios según la ruta de tránsito de la droga

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, brindaron una conferencia de prensa para explicar los operativos que permitieron incautar más de 135 kilos de marihuana arrojada desde una embarcación en la zona de bajada Núñez, en Paraná; y más de 14 kilos de cocaína y más de 240 millones de pesos en sendos procedimientos realizados sobre Ruta Nacional 14, a la altura de Paso Cerrito.

González señaló que los controles policiales constituyeron “el norte de la gestión para combatir el delito y el narcotráfico”, y sostuvo que todos los operativos se desarrollaron “sin poner en riesgo a terceros”. Valoró la labor del personal policial y enfatizó: “Seguimos trabajando, poniendo el pecho y asumiendo el desafío de llevar tranquilidad a los ciudadanos”. Resaltó también el rol social: “El éxito de los operativos está en el trabajo conjunto entre la comunidad, la Policía y la Justicia porque si el vecino aporta, la droga no está en la calle”.

Roncaglia y González detallaron los operativos que frenaron cargamentos de droga en Entre Ríos (foto Elonce)

Los valores y volúmenes de la droga incautada

Durante la exposición, las autoridades explicaron los costos y el impacto del narcotráfico en el mercado ilegal. González precisó que “en el mercado, el kilo de marihuana sale 200.000 pesos; y el kilo de cocaína, hasta 10.000 dólares”.

Roncaglia detalló la estructura de precios según la ruta de tránsito de la droga: “En la provincia del Chapare, en Bolivia, donde se produce la cocaína, sale entre 300 y 400 dólares el kilo. Conforme se va trasladando, van aumentando los montos y desde la selva hasta Santa Cruz de la Sierra o Sucre, se transforma en 1.000 dólares el kilo. Si llega a nuestras fronteras, se eleva a 3.000 dólares y en el tránsito por el país, puede llegar hasta 10.000 dólares, pero en Buenos Aires, el precio de mercado es de entre 6.000 y 7.000 dólares. Si esa droga es trasladada a Europa, el kilo vale 40.000 euros. Y cada kilo se transforma en cuatro kilos al ser estirado”.

Exhibieron la droga incautada en últimos controles policiales (foto Elonce)

El ministro afirmó que “es inconmensurable el valor económico de la droga; y una cosa es el kilo compacto, otra fraccionado y otra en la venta al menudeo”.

"Debemos ser una Policía dinámica"

González destacó la intervención articulada con fuerzas federales: “No podemos ser compartimentos estancos, sino que debemos ser una Policía dinámica”. Detalló que “ya se secuestraron 1.300 armas en 6.800 procedimientos de la Policía en lo que va del año”. En cuanto a drogas, precisó que la fuerza provincial incautó “casi 470 kilos de marihuana y casi 480 kilos de cocaína”.

De hecho, Roncaglia describió el escenario del narcomenudeo en la provincia: “Todos los días aparecen hasta 300 paquetes y envoltorios, tanto de cocaína como de marihuana. Si se pesan, parecieran no ser mucho, pero son dosis listas para ser comercializadas y es cuando la droga se transforma en dinero”.

También aclaró que “la droga no se produce en Entre Ríos, proviene de Bolivia y Paraguay”. Sobre las posibilidades de control total del territorio afirmó: “No vamos a combatir el narcotráfico, pero son batallas que damos todos los días”.

Controles, rutas y desafíos geográficos

Consultado sobre las medidas para evitar el tránsito de droga por rutas entrerrianas, Roncaglia afirmó: “La Policía debe estar presente y activa”. Indicó que los controles se realizan incluso de madrugada y que se aplican criterios de “perfilado” para detectar actitudes sospechosas. “No se puede controlar a todos los autos que pasan por Ruta 14”, aclaró.

En la oportunidad, el ministro advirtió que la ubicación de Entre Ríos es “apta para el narcotráfico” debido a los ríos, vuelos clandestinos y los pasos provinciales y nacionales que conectan con otras rutas del narcotráfico. De hecho, sobre la hidrovía Paraná Paraguay, añadió: “Es una autopista fluvial que conecta a cinco países, dos de los cuales son productores de drogas: cocaína en Bolivia y marihuana en Paraguay".

Finalmente, confirmó que se proyecta instalar cámaras de videovigilancia en el Borde Costero, en Paraná, “donde se presume la existencia de movimientos sospechosos”, y afirmó que, pese a la situación económica, se realiza “una gran inversión para desalentar las conductas ilícitas”.