Asciende a $27 millones el valor del cargamento de más de 135 kilos de marihuana hallado en Paraná

Secuestran más de 135 kilos de marihuana en la costa de Paraná

Un cargamento de más de 135 kilos de marihuana fue secuestrado luego de que una embarcación arrojara múltiples bultos hacia la zona costera en Paraná. El hecho ocurrió este lunes por la tarde sobre calle Walter Grand al final, en inmediaciones de la bajada Núñez, sobre un brazo del arroyo Las Conchillas. No se registraron personas detenidas y continúa la investigación para determinar el origen de la droga.

Según informaron desde la Policía, un vecino comunicó a comisaría séptima sobre una embarcación desde la que arrojaban envoltorios hacia la orilla, para luego alejarse raudamente del lugar. A partir del aviso, se montó un amplio operativo con embarcaciones, grupos especiales y el apoyo aéreo del helicóptero policial. En la zona indicada, hallaron 18 bultos (16 de forma rectangular y dos redondos) envueltos en una bolsa de consorcio. “Como consecuencia de toda esa intervención, se incautaron 190 panes de marihuana por un pesaje de 135 kg con 185 g”, precisó a Elonce el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González.

La causa quedó en manos del fiscal Laureano Dato.

El cargamento fue valuado en $27 millones

La totalidad de los envoltorios fue secuestrada y puesta a resguardo por orden judicial. González confirmó que el cargamento fue valuado en "27 millones de pesos".

Hallaron 136 kilos de marihuana arrojados desde una embarcación que huyó del lugar (foto Elonce)

En la oportunidad, el jefe de Operaciones de la Departamental policial Paraná, Jorge Pérez, señaló a Elonce que el tráfico de estupefacientes por vía fluvial “no es de lo rutinario”, aunque distintas áreas investigativas trabajan en ese tipo de maniobras.

Investigación y origen desconocido

Por el momento no hubo detenciones vinculadas al hecho y tampoco se logró ubicar la embarcación. “Se tuvo contacto con Prefectura, cuyo personal hace un seguimiento de las embarcaciones, y al momento no hemos podido determinar ni quién trasladaba ni dónde está esa embarcación”, explicó González.

Secuestran más de 135 kilos de marihuana en la costa de Paraná (foto Elonce)

La Policía continúa con las diligencias para establecer el recorrido y posible destino del cargamento.