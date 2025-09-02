 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Fuerte accidente en Paraná

Dos niños y tres mayores fueron hospitalizados tras choque múltiple en calle Blas Parera

Un camión recolector, un auto y una moto protagonizaron un accidente en calle Blas Parera. Cinco personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de 6 y 13 años. Fueron trasladados al hospital San Martín y al San Roque, se confirmó a Elonce.

2 de Septiembre de 2025
Choque múltiple en calle Blas Parera.
Choque múltiple en calle Blas Parera. Foto: (Bomberos Voluntarios de Paraná).

REDACCIÓN ELONCE

Choque en Paraná: cinco heridos tras colisión en Blas Parera. Un grave accidente de tránsito se registró en horas de la noche en Paraná, cuando un camión recolector de residuos, un automóvil Toyota Corolla y una moto Brava 110 cc., colisionaron en calle Blas Parera, entre Darwin y Echeverría.

Una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná llegó al lugar y brindó las primeras atenciones a las víctimas, hasta la llegada de los servicios de emergencia. En total, cinco personas resultaron heridas, entre ellas, dos menores de edad.

(Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná)

 

Los heridos trasladados

 

De acuerdo a lo confirmado por fuentes policiales a Elonce, los niños de 6 y 13 años fueron derivados al hospital materno infantil San Roque sin lesiones aparentes, aunque quedaron en observación por prevención.

(Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná)

En tanto, los tres adultos –dos mujeres y un hombre de 30, 46 y 49 años– fueron trasladados al hospital San Martín. Si bien no presentaban heridas de gravedad al momento del ingreso, se les realizarían estudios médicos para descartar complicaciones.

 

Tras el siniestro, la zona debió ser restringida al tránsito mientras se realizaban las tareas de asistencia y remoción de los vehículos involucrados. La Policía inició actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión múltiple.

(Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná)

Temas:

Choque Paraná Calle Blas Parera Hospital San Martín San Roque heridos
