Dispusieron 90 días de prisión preventiva para el acusado de asesinar a Vanesa López

La Justicia de Gualeguay dispuso 90 días de prisión preventiva para Ernesto Fabián Camaño, el hombre acusado de cometer el femicidio de Vanesa López. El juez de Garantías Sebastián Elal dictó la medida tras el pedido del Ministerio Público Fiscal. Camaño, quien se encontraba internado en el Hospital San Antonio después de autolesionarse tras el crimen, fue dado de alta este jueves y quedó a disposición de la Justicia, para ser trasladado a la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú.

El femicidio de Vanesa López, ocurrido en Gualeguay, conmocionó a la comunidad y generó un fuerte rechazo en la sociedad. La Fiscalía, a cargo de los fiscales Molina y Beherán, imputó a Camaño por el delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y femicidio. La medida de prisión preventiva fue solicitada por la fiscalía en el marco de la instrucción penal preparatoria.

Avance en la causa: querella y representación legal

Mientras la causa sigue avanzando, una de las hermanas de la víctima, quien se constituyó como querellante, acompañará el proceso judicial. Los abogados Marcelo Sánchez, Mariano Velasco y Héctor Darío López Benítez fueron aceptados este jueves como parte de la Instrucción Penal Preparatoria.

Por su parte, Camaño, está representado por la defensora pública Agustina Quattrochi. La defensa de Camaño decidió que el imputado se abstenga de declarar en este momento.

El episodio

Con el avance del caso, la comunidad de Gualeguay y la familia de la víctima esperan que se haga justicia por la trágica muerte de Vanesa López, de 39 años. Fue hallada sin vida en una vivienda del barrio Matadero Viejo el 12 de febrero. Según había confirmado a Elonce, subjefe departamental, Mauricio Ferreyra, fue “una muerte violenta”.