Detuvieron a uno de los delincuentes que intentaron sustraer 500 mil dólares a un empresario de Entre Ríos

La detención de un delincuente por el intento de robo de 500 mil dólares a un empresario entrerriano significó un avance determinante en una compleja investigación judicial que se desarrolla desde mayo de 2025 y que involucra a una organización criminal con ramificaciones en Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires.

La Jefatura Departamental Concordia, en conjunto con la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Martín de la Policía Bonaerense, logró en las últimas horas la captura de Mario Gastón Plescia, quien era el último prófugo de la denominada “causa Escayola” y registraba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de Concordia.

La captura de Mario Gastón Plescia. (PER).

La investigación se inició el 8 de mayo de 2025, a partir de un violento intento de robo ocurrido en el kilómetro 248 de la Ruta Nacional 14. En ese lugar, una banda intentó sustraer la suma de 500 mil dólares a un empresario, en un ataque que fue frustrado gracias a la intervención policial. En ese procedimiento inicial, uno de los autores fue aprehendido en poder de un arma de fuego y una importante suma de dinero en efectivo en moneda extranjera.

A partir de ese hecho, se desplegó una extensa tarea investigativa que permitió identificar a los integrantes de la organización, reconstruir su logística operativa y detectar la participación de presuntos entregadores. En el marco de esa pesquisa, surgió la figura del inspector municipal de Concordia, Enrique Escayola, acusado de integrar la banda delictiva y señalado como el entregador del millonario intento de asalto.

Según la investigación, Escayola habría aportado información clave para concretar el golpe, en coordinación con delincuentes con antecedentes en el mundo delictivo bonaerense. La causa avanzó con múltiples medidas judiciales y derivó en una serie de allanamientos de gran magnitud.

El 10 de diciembre de 2025, se llevaron a cabo ocho allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Como resultado de esos procedimientos, fue detenido Rodolfo Mario Martínez, alias “El Polaco”, señalado como líder de la organización criminal conocida como “Los Chacales de la Ruta”. En aquella oportunidad, Plescia logró escapar y permaneció prófugo desde entonces.

Con el avance de la investigación, los investigadores lograron establecer que Mario Gastón Plescia no solo estaba vinculado al intento de robo en la Ruta 14, sino que también habría participado en otro hecho delictivo de gran magnitud bajo la modalidad “boquete”, ocurrido en la localidad bonaerense de Villa Lynch, partido de San Martín.

En ese robo, según consta en la causa, los delincuentes sustrajeron aproximadamente 80.000 dólares, además de joyas de alto valor, un reloj Rolex de oro con diamantes, cadenas de oro —entre ellas una con un crucifijo de 60 gramos—, documentación, prendas de vestir, copias de llaves de la empresa afectada y de un vehículo, utilizando el mismo modus operandi que en otros golpes atribuidos a la banda.

Finalmente, tras nuevas tareas de inteligencia y allanamientos recientes, se concretó la detención de Plescia, en cumplimiento de la orden de búsqueda y captura dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 1 de Concordia.

Desde la fuerza policial se informó que en los próximos días el detenido será trasladado a la ciudad de Concordia, donde será indagado por el fiscal José Arias. Además, quedará a disposición de la Justicia de la provincia de Buenos Aires por el robo que se investiga bajo la modalidad boquete.

La causa continúa en etapa de instrucción y no se descartan nuevas imputaciones, mientras la Justicia avanza en el esclarecimiento total de una de las investigaciones por robos más resonantes de los últimos tiempos en la región.