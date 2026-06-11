Estafas virtuales: hackearon cuentas para robar casi $35 millones y convirtieron el botín en criptomonedas

Tres personas fueron detenidas en la provincia de Buenos Aires en el marco de una investigación por estafas a usuarios de billeteras virtuales que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe. Los sospechosos son dos hombres y una mujer que serán trasladados a la capital santafesina para ser imputados.

La causa está a cargo del fiscal Agustín Nigro, quien adelantó que los detenidos habrían actuado junto a otros tres hombres que permanecen prófugos y cuentan con pedidos de captura vigentes.

Según las evidencias reunidas hasta el momento, la organización criminal logró apoderarse de manera ilegítima de 34.867.763,07 pesos pertenecientes a tres víctimas.

Cómo operaba la banda

De acuerdo con la investigación, los acusados habrían abierto cuentas en billeteras virtuales utilizando fotografías y datos biométricos obtenidos de manera fraudulenta.

Para concretar las maniobras, adulteraban imágenes reales de los documentos nacionales de identidad de las víctimas y gestionaban nuevas cuentas financieras a su nombre.

Posteriormente, vinculaban esas cuentas creadas de manera irregular con otras billeteras virtuales legítimas de los damnificados, lo que les permitía acceder a los fondos depositados sin que los titulares advirtieran la operación.

Más de 34 millones de pesos sustraídos

La investigación determinó que la banda vació tres cuentas bancarias y financieras que contenían 16.685.000 pesos, 12.401.876 pesos y 5.780.887,07 pesos, respectivamente.

Una vez obtenidos los fondos, los sospechosos habrían convertido el dinero en criptoactivos para dificultar el rastreo de las operaciones y consolidar el desapoderamiento.

El fiscal Nigro indicó que la pesquisa continúa con el seguimiento de las transacciones financieras para establecer el destino final del dinero e identificar a todos los involucrados.

Las víctimas recuperaron el dinero

Desde el MPA destacaron que las entidades financieras debieron resarcir a los damnificados debido a que las maniobras fueron posibles por deficiencias en los procesos de validación de identidad utilizados para la apertura de cuentas.

En marzo pasado, por orden judicial, cuatro billeteras virtuales acreditaron nuevamente fondos a dos de las víctimas por montos equivalentes a los que les habían sido sustraídos.

En tanto, una tercera persona logró recuperar el dinero mediante un acuerdo extrajudicial alcanzado con la plataforma financiera involucrada.

Allanamientos y detenciones

Las detenciones fueron concretadas durante una serie de allanamientos realizados en Buenos Aires por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Los procedimientos fueron autorizados por la Justicia santafesina en el marco de la investigación que tramita en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Ahora, los tres detenidos deberán ser trasladados a la capital provincial, donde se les atribuirán formalmente los delitos investigados mientras continúa la búsqueda de los restantes integrantes de la presunta organización.