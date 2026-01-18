 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Departamento La Paz

Detuvieron a dos jóvenes por el robo de equipamiento de una escuela

18 de Enero de 2026
Elementos recuperados en Santa Elena
Elementos recuperados en Santa Elena Foto: Policía de Entre Ríos

Un robo a la Escuela Nº 16 “Juan Bautista Azopardo” de Santa Elena demandó la intervención del personal policial de la comisaría de la localidad durante este sábado.

 

Según se informó, desconocidos habrían ingresado al establecimiento educativo luego de forzar una puerta lateral. Una vez dentro, sustrajeron equipamiento informático, un equipo de música, alargadores y otros elementos de uso escolar. Tras la denuncia, en el lugar trabajó personal policial junto a efectivos de Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para avanzar en la investigación.

 

A partir de las tareas investigativas desplegadas, efectivos de la dependencia lograron identificar y localizar a dos jóvenes, de 25 y 21 años de edad, quienes fueron interceptados cuando circulaban con elementos vinculados al hecho delictivo. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga y ofrecieron resistencia a la autoridad, aunque finalmente fueron reducidos y aprehendidos.

Detenidos en Santa Elena (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Detenidos en Santa Elena (foto Policía de Entre Ríos)

Durante el procedimiento, se procedió al secuestro de computadoras, un parlante tipo torre, una pava eléctrica y alargadores, elementos que posteriormente fueron reconocidos como los sustraídos del establecimiento educativo.

 

Informada la Fiscalía en turno, se dispuso la detención de los involucrados, el secuestro formal de los elementos recuperados y su posterior restitución a la institución damnificada. En tanto, las actuaciones continuaban para esclarecer por completo las circunstancias del hecho y determinar la eventual participación de otras personas.

 

