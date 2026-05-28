Detuvieron a adolescente y a joven con 80 envoltorios de cocaína fraccionada para la venta

REDACCIÓN ELONCE
Durante un operativo preventivo en zonas escolares de Concordia, la Policía secuestró 80 envoltorios de cocaína y marihuana. Un joven fue detenido por presunta comercialización de estupefacientes.
La tenencia de estupefacientes para comercialización motivó la detención de un joven de 26 años y la demora de un adolescente de 16 durante un operativo policial realizado este jueves en distintos sectores de Concordia.
El procedimiento fue llevado adelante por personal de diferentes áreas de la Jefatura Departamental Concordia, en el marco de controles preventivos desplegados principalmente en inmediaciones de establecimientos educativos y sectores de alta circulación.
Según se informó, en la zona de calles Córdoba y Cortada 57, efectivos policiales observaron a dos individuos que, al advertir la presencia de los uniformados, intentaron darse a la fuga. Sin embargo, fueron rápidamente interceptados y demorados.
Secuestraron cocaína, marihuana y dinero
Durante el procedimiento, los sospechosos se descartaron de varios envoltorios y dinero en efectivo. Posteriormente, intervino personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó las tareas de campo correspondientes.
Las pruebas efectuadas arrojaron resultados positivos para cocaína y marihuana. Como resultado, se secuestraron 80 envoltorios de estupefacientes fraccionados para su presunta comercialización, con un peso total de 40 gramos, además de dinero en efectivo.
Ante esta situación, el fiscal Tomás Tscherning dispuso la aprehensión del joven de 26 años por el supuesto delito de Tenencia de Estupefacientes con fines de Comercialización. En tanto, el adolescente de 16 años fue correctamente identificado y posteriormente entregado a sus progenitores.
Otro detenido por resistencia a la autoridad
En el marco del mismo operativo, efectivos policiales intervinieron en inmediaciones de calles Doctor Del Cerro Sur y Cortada 58, donde constataron la presencia de un equino suelto en la vía pública.
Mientras aguardaban la llegada de inspectores municipales para retirar al animal, se presentó el propietario junto a familiares y amigos, quienes lograron retirar el equino del lugar.
Según se informó, durante esa situación se produjo un forcejeo entre el dueño del animal y los efectivos policiales. Como consecuencia, el hombre fue demorado y puesto a disposición de la Justicia. La fiscal Daniela Montangie ordenó su detención por el supuesto delito de Resistencia a la Autoridad.