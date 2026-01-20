Detenido por intento de estafa, hurto y ataque a un policía en Paraná

Un hombre fue detenido en Paraná, tras un intento de estafa, un robo y agredir a un funcionario policial.

Durante la mañana de este martes, personal de Comisaría Octava de Paraná tomó conocimiento, a través de un llamado al 911, sobre un sujeto que había protagonizado distintos hechos delictivos en un breve lapso de tiempo, lo que derivó en un operativo policial y su posterior detención.

Según se informó oficialmente, el primer episodio se registró en las inmediaciones de avenida Laurencena y Dorrego, donde el sujeto intentó realizar una compra en una panadería utilizando una tarjeta que no era de su titularidad. Ante la negativa del comercio a concretar la venta, el hombre comenzó a insultar a la empleada e intentó agredirla, aunque no logró hacerlo y se retiró del local.

Minutos después, el mismo individuo ingresó a una tienda de ropa, desde donde sustrajo varias prendas de vestir. Tras cometer el hurto, se dio a la fuga y se dirigió hacia el interior del barrio Macarone.

El detenido por la policía

Con la información aportada, móviles policiales de la zona iniciaron un rastrillaje para dar con el sospechoso. El operativo permitió localizarlo en la intersección de calle Neuquén y Cortada 22.

Al momento de intentar su detención, se resistió al accionar policial y, utilizando un arma blanca, lesionó de manera superficial a un funcionario policial. Finalmente, el hombre fue reducido y demorado. A pocos metros del lugar, los efectivos visualizaron las prendas de vestir que habían sido sustraídas previamente del comercio.

La fiscalía dispuso su traslado a la Alcaidía de Tribunales, imputado por los supuestos delitos de hurto y resistencia a la autoridad.