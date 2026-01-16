Denuncian agresiones a menores en un jardín de infantes en Santa Fe y la directora pidió disculpas

La denuncia contra un jardín de infantes de la ciudad de Villa Constitución, en Santa Fe, motivó la intervención de la Justicia y el cierre preventivo del establecimiento tras la difusión de videos que mostraron presuntas agresiones hacia menores.

Las imágenes circularon en redes sociales y generaron preocupación entre las familias, que aseguraron haber detectado cambios en el comportamiento de sus hijos durante las últimas semanas.

Investigación y cierre preventivo

El caso involucra al jardín “Manitos a la Obra”, ubicado en calle Dorrego al 2400. Según fuentes locales, el hecho comenzó con incidentes menores, pero las agresiones habrían escalado hasta empujones, insultos y tironeos. La causa tomó estado público luego de que auxiliares del establecimiento compartieran los videos en redes sociales, lo que motivó la denuncia ante la Fiscalía y la intervención de la Municipalidad.

Medios de la zona informaron que la investigación incorpora registros fílmicos y testimonios, mientras que la Municipalidad ordenó el cierre preventivo del lugar hasta que se esclarezca la situación. La fiscalía analiza la responsabilidad penal de las docentes implicadas y el encuadre legal de los hechos, mientras avanza en la toma de declaraciones y evaluación de pruebas.

VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA FE Jardín de infantes “Manitos a la Obra” maltrata a los nenes. Escrache urgente a estas mal paridas. Que se vea por todos lados así caen presas pic.twitter.com/cWwtOx84sP — Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_) January 15, 2026

Conocido el caso, padres y madres señalaron que se enteraron por redes o grupos de mensajería, y que algunos habían notado cambios de conducta en los niños, los cuales ahora vinculan con el contexto del jardín de infantes. Entre las versiones del entorno familiar circula el malestar por la falta de comunicación institucional previa y el pedido de explicaciones sobre el funcionamiento del establecimiento.

La respuesta de la directora

En las últimas horas, la directora del jardín de infantes, Milagros Capella, difundió un video en el que pidió disculpas y dijo hacerse responsable por no haber advertido las agresiones. “Me hago cargo por no saber”, expresó en un fragmento.

Capella sostuvo que se sintió “incompetente en su trabajo” y afirmó que una de las niñas afectadas era su sobrina, aclarando que se puso a disposición de la Justicia para colaborar con la investigación.

Sin embargo, algunos familiares pusieron en duda la autenticidad del mensaje y manifestaron que el discurso “estuvo guionado”, según consignaron medios santafesinos, aunque la Justicia no se expidió sobre este punto.