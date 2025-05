Crimen de la jubilada en Paraná: familiares insisten en que ambas acusadas son responsables

Crimen de la jubilada en Paraná: familiares apuntan a ambas acusadas. Se acerca al final y este viernes se conocerá la sentencia en el juicio por jurado contra Patricia Daniela González y María de los Ángeles Giménez, acusadas del asesinato de Mercedes Rodríguez, una mujer de 73 años, ocurrido el 28 de octubre de 2023 en el barrio Paraná XVI. El hecho sucedió en la casa de la víctima, ubicada en la Manzana G, casa 43 del complejo habitacional.

Según la acusación, Rodríguez fue sorprendida en su domicilio, maniatada con sus manos por la espalda, amordazada y asfixiada con trapos que le obstruyeron las vías respiratorias. Además, presentaba lesiones compatibles con cuatro golpes en el cráneo causados por un objeto romo.

Los familiares de la víctima refutaron con firmeza la versión presentada por los abogados de Daniela, quienes alegan que la joven solo había ingresado a la vivienda para pedir agua y que fue María de los Ángeles persona la que actuó con intenciones de robo.

Ivonne, nieta de Rodríguez, dialogó con el programa Códigos que se emite por Elonce. Según la joven, esta explicación carece de sustento, ya que no se encontraron elementos como bidones que avalen dicha versión. “No fue así, porque en ningún momento, se veían bidones como ella dice. Nosotros queremos justicia. A mi abuela la mataron”, dijo y agregó que “actuaron juntas: Daniela y María de los Ángeles”, remarcó.

Se recordó un episodio previo en el que Daniela ya había ingresado a la vivienda para usar el baño, momento en el que, según relatan, salió por la parte trasera de la casa. Esto refuerza la sospecha de que ya había estado inspeccionando la vivienda con anterioridad.

“Lo que sí es verdad es que ella (por González), se abusó de mi mamá porque la conocía y la dejó pasar. Y en ocasiones ella, había entrado un día al baño, pero como estaba la hermana, Naomi, entró al baño y salió por atrás”, sostuvo Ivonne.

Los familiares aclararon que Daniela no era nieta de la víctima, como se ha difundido, sino hija del yerno de la abuela. “Quiero aclarar que Daniela González, no es pariente de nosotros. Ella, es hija de González, del yerno de mi abuela. No es nada de nosotros”, afirmó al programa Códigos que se emite por Elonce.

Aunque se la consideraba parte del entorno familiar por cercanía, insisten en que no había un vínculo sanguíneo y que su accionar demuestra que no merecía esa confianza. “No digan que es nieta de mi abuela. No es familia nuestra. Una persona abusiva no es familia”, remarcó.

Para finalizar, los familiares remarcaron que incluso algunos de sus hermanos son adictos a las drogas, pero que jamás atentaron contra su abuela ni le causaron daño alguno. Este contraste busca subrayar que el consumo de sustancias no justifica el crimen cometido, y que lo de las acusadas, fue un acto deliberado.

“Nosotros tenemos personas, hermanos míos, que son adictos a la droga, pero jamás hicieron daño a mi abuela. Jamás”, concluyó al reafirmar el rol activo de ambas mujeres en el homicidio.