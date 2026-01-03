Secuestro de 14 kilos de cocaína en Ruta 14: incautaron vehículos y droga en nuevos allanamientos

Cocaína en Ruta 14. La causa federal iniciada en noviembre del año pasado tras el secuestro de más de 14 kilos de cocaína continúa arrojando resultados en el marco de una investigación que se mantiene activa. En las últimas horas, se concretaron nuevos allanamientos que derivaron en el secuestro de vehículos, droga y otros elementos vinculados a la operatoria delictiva investigada.

El procedimiento que dio origen a la causa se había desarrollado en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, donde personal policial detectó estupefacientes ocultos en la estructura de un vehículo. En esa oportunidad, se secuestró la droga, el rodado y se detuvo a su conductora, quien posteriormente fue identificada como integrante de una fuerza federal.

Tras la intervención de la División Drogas Peligrosas Federación, la Justicia Federal dispuso ese mismo día la realización de tres allanamientos simultáneos: dos en la localidad misionera de Posadas y otro en el partido bonaerense de La Matanza. El objetivo fue avanzar sobre la estructura de provisión de la droga e identificar al proveedor del cargamento incautado, diligencias que permitieron obtener información relevante para la continuidad de la pesquisa.

Nuevos allanamientos y secuestros

Como resultado de varias semanas de tareas investigativas y de campo, la Justicia Federal autorizó la realización de tres nuevos allanamientos, que se concretaron el 2 de enero en distintos puntos de la ciudad de Posadas. Los operativos fueron ejecutados por efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, junto a personal de su par de Federación, unidades especiales y Gendarmería Nacional Argentina.

Durante los procedimientos se incautaron drogas, vehículos y motocicletas, además de dispositivos tecnológicos utilizados para la coordinación y monitoreo de movimientos. También se secuestraron municiones, una balanza de precisión y documentación considerada de interés para la causa.

Según se informó, cada uno de los elementos incautados será incorporado como prueba en el expediente judicial, permitiendo profundizar la investigación sobre el nivel de organización y logística de la estructura criminal analizada.

Personas identificadas y continuidad judicial

En el marco de los allanamientos, dos personas fueron identificadas y quedaron supeditadas a la causa federal. Todas las actuaciones quedaron bajo control del juzgado interviniente, que continuará con las medidas procesales correspondientes.

Desde la Policía de Entre Ríos se destacó que el trabajo articulado con las fuerzas federales permitió avanzar en el desmantelamiento de recursos utilizados para el narcotráfico, en el marco de una investigación que sigue abierta y bajo estricta supervisión judicial.