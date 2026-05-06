Capturaron en Rosario a los prófugos por el intento de homicidio en zona de islas de Victoria

La investigación por el violento ataque ocurrido en la zona de islas de Victoria sumó un nuevo avance este martes, luego de que la Policía lograra detener en Rosario a los dos hombres que permanecían prófugos por el intento de homicidio registrado a fines de marzo.

El hecho investigado ocurrió el 25 de marzo en jurisdicción del departamento Victoria, cuando un hombre de 67 años fue atacado por tres sujetos que, hasta ese momento, no habían podido ser localizados por los investigadores. A partir de distintas tareas de inteligencia, la Policía logró identificar a los sospechosos, quienes serían oriundos de la ciudad de Rosario.

Según se informó oficialmente, la causa quedó en manos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Victoria, que avanzó durante las últimas semanas con distintas medidas para reconstruir lo ocurrido y determinar la participación de cada uno de los involucrados.

Cómo fue el operativo para detener a los sospechosos

En el marco de la investigación, el pasado 9 de abril ya había sido detenido uno de los acusados, un hombre de 38 años, durante un procedimiento realizado con colaboración de Prefectura Naval Argentina en la localidad santafesina de Arroyo Seco.

Ese sospechoso permanece actualmente con prisión preventiva alojado en la Unidad Penal de Victoria, mientras continuaban las tareas para localizar a los otros dos implicados en el ataque armado.

Prófugos capturados.

Finalmente, este martes alrededor de las 5:30, efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal concretaron nuevos allanamientos simultáneos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez, con apoyo de la Compañía de Tropa de Operaciones Especiales (TOE).

Durante esos procedimientos fueron detenidos los dos prófugos restantes, de 33 y 36 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia entrerriana.

La investigación por el ataque en las islas

De acuerdo a la información difundida por fuentes policiales, el ataque ocurrió en una zona de islas del departamento Victoria, donde la víctima recibió disparos de arma de fuego efectuados por tres hombres.

A partir de distintas tareas investigativas, análisis de datos y colaboración entre fuerzas de seguridad, los investigadores lograron establecer la identidad de los sospechosos y avanzar con las detenciones.

Por el momento, la causa continúa en etapa investigativa y la Justicia busca determinar el contexto en el que ocurrió el ataque y cuál habría sido el motivo de la agresión contra el hombre de 67 años.