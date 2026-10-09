Administraba un grupo de mensajería en el que vendían drogas y evitará el juicio con trabajos comunitarios

Administraba un grupo de venta de drogas y evitará el juicio.

Un joven acusado de administrar un grupo de venta de drogas en Concordia evitará, por el momento, enfrentar un juicio oral, luego de que la Justicia Federal le concediera la suspensión del juicio a prueba por dos años. El imputado, identificado como L.A.R.H., había sido procesado por facilitar un medio para la comercialización de estupefacientes mediante un grupo de mensajería denominado “Droga Concordia”.

La resolución fue dictada por la jueza federal Analía Ramponi, con la conformidad del Ministerio Público Fiscal. La medida respondió a una solicitud presentada por los abogados defensores Martín Lombardo y Pablo Palacio, quienes plantearon una salida alternativa al proceso penal.

La investigación había permitido identificar al acusado como administrador del grupo, donde presuntamente se ofrecían marihuana, cocaína, MDMA y éxtasis. La Policía Federal Argentina desarrolló distintas tareas para establecer el funcionamiento de ese espacio virtual.

La investigación y los allanamientos

Durante la pesquisa se utilizaron agentes reveladores, intervenciones telefónicas y trabajos de campo. Estas actuaciones permitieron reunir elementos vinculados con la presunta comercialización de sustancias prohibidas.

Además, se realizaron nueve allanamientos en los que los investigadores secuestraron drogas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos destinados al acondicionamiento de estupefacientes.

En junio de 2026, el joven fue procesado sin prisión preventiva por el delito contemplado en el artículo 10 de la Ley 23.737. Posteriormente, la Cámara Federal de Paraná confirmó parcialmente aquella resolución.

Deberá realizar trabajos comunitarios

Para conceder la suspensión del juicio a prueba, la magistrada consideró que el imputado no registraba antecedentes penales y valoró la postura favorable de la Fiscalía.

Como condición principal, deberá realizar trabajos comunitarios no remunerados durante dos años en el Club Comunicaciones de Concordia, con una carga de ocho horas semanales, publicó Concordia Policiales.

Las tareas estarán relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones. La institución tendrá la responsabilidad de informar a la Justicia sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas.

Qué ocurrirá si incumple las condiciones

El acusado también deberá fijar residencia y comunicar cualquier modificación de su domicilio. El incumplimiento de estas disposiciones podría provocar la revocación del beneficio y la continuidad del proceso judicial. Por otra parte, la jueza Ramponi resolvió levantar la prohibición de salida del país que pesaba sobre el imputado.

La suspensión del juicio a prueba no constituye una condena ni implica una absolución. Si el joven cumple las condiciones establecidas y los restantes requisitos legales, la acción penal podrá extinguirse sin necesidad de realizar el juicio.