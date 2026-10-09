Las Camelias habría alcanzado un preacuerdo para adquirir FEPASA, histórica empresa avícola de Concepción del Uruguay. Según información extraoficial, las negociaciones contemplarían un plazo de 60 días. Hasta el momento, ninguna de las compañías confirmó la operación.
Las Camelias habría firmado un preacuerdo para comprar FEPASA, el Frigorífico Entrerriano de Productores Avícolas S.A., una empresa con más de seis décadas de trayectoria en Concepción del Uruguay. La posible operación fue dada a conocer por el medio La Pirámide, que citó fuentes extraoficiales vinculadas con las negociaciones.
De acuerdo con la información difundida, el entendimiento contemplaría un plazo de 60 días para avanzar en las gestiones relacionadas con la eventual adquisición. Sin embargo, todavía no trascendieron detalles sobre el monto económico de la operación ni las condiciones que habrían acordado las partes.
Por el momento, no existe una confirmación oficial de Las Camelias ni de FEPASA sobre la firma del preacuerdo. Por ese motivo, la información permanece en carácter extraoficial y la concreción de la compra dependería del resultado de las negociaciones.
Una posible operación de relevancia para el sector avícola
De concretarse, la adquisición podría representar un movimiento empresarial significativo dentro de la industria avícola de Entre Ríos, una de las actividades productivas con fuerte presencia en la economía provincial.
La eventual integración de ambas compañías reuniría estructuras industriales, capacidades productivas y redes comerciales desarrolladas durante décadas. No obstante, todavía se desconocen los alcances que podría tener la operación sobre el funcionamiento de las plantas y la organización de las empresas.
Tampoco trascendió información oficial sobre posibles modificaciones en las condiciones laborales, la continuidad de los establecimientos o los esquemas de producción. Estos aspectos dependerían de las características definitivas de un eventual acuerdo.
La trayectoria de FEPASA en Concepción del Uruguay
FEPASA fue fundada en 1964 en Concepción del Uruguay y se convirtió en una de las empresas históricas del sector avícola entrerriano.
A lo largo de su trayectoria, desarrolló una estructura productiva integrada que comprende distintas etapas de la actividad, desde la producción primaria hasta el procesamiento industrial y la comercialización de productos avícolas, publicó La Pirámide.
Entre las marcas vinculadas con la compañía se encuentran Cedal, Avear y Grillador. Su presencia en el mercado forma parte del desarrollo de la industria avícola en la costa del Uruguay.