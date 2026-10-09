Intensificaron la búsqueda de Marcos Almada con rastrillajes por tierra y agua

La búsqueda de Marcos Almada se intensificó este viernes en Concordia, con la participación de la Policía, Bomberos Voluntarios y Prefectura Naval Argentina. El joven permanece desaparecido desde el lunes 5 de octubre. Un perro rastreador marcó una zona donde se concentraron los operativos.
La búsqueda de Marcos Almada se intensificó durante la tarde de este viernes 9 de octubre en Concordia, donde efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y personal de Prefectura Naval Argentina desplegaron nuevos rastrillajes por tierra y agua. El joven permanece desaparecido desde el lunes 5 de octubre, cuando salió de su domicilio por sus propios medios y no volvió a ser localizado.
Según informó Concordia Policiales, las tareas se reanudaron pasadas las 15, con la incorporación de recursos y personal especializado para ampliar el área de búsqueda. El operativo se concentró en sectores considerados relevantes para intentar reconstruir los movimientos del joven y encontrar indicios sobre su paradero.
Durante esta nueva etapa, los equipos extendieron los procedimientos hacia zonas de agua mediante la utilización de piraguas pertenecientes a la Policía y a Bomberos Voluntarios. También participaron embarcaciones de Prefectura Naval Argentina, que colaboraron con los recorridos en el sector donde se desarrollan las tareas.
Un perro rastreador marcó una zona de interés
Uno de los elementos que orientó los nuevos rastrillajes fue el trabajo realizado por un perro de la Policía de Entre Ríos. Durante las tareas de búsqueda, el animal marcó un sector que, según las primeras interpretaciones, podría estar relacionado con lugares frecuentados por Marcos Almada.
A partir de esa señal, los efectivos intensificaron los recorridos en el área señalada para intentar localizar elementos que permitan avanzar en la investigación. Sin embargo, hasta el momento no se informó oficialmente sobre el hallazgo de indicios concluyentes.
La participación de distintas fuerzas permitió ampliar los procedimientos y realizar recorridos simultáneos por tierra y agua. Los investigadores buscan reunir información que contribuya a determinar qué ocurrió después de que el joven abandonara su vivienda.
Analizan cámaras de seguridad para reconstruir sus movimientos
En paralelo a los rastrillajes, el personal policial continúa con el análisis de imágenes obtenidas mediante cámaras de seguridad instaladas en diferentes puntos de Concordia.
El objetivo de esta tarea es establecer cuáles fueron los últimos desplazamientos de Almada y determinar los lugares por los que podría haber transitado desde el lunes 5 de octubre. Los registros audiovisuales forman parte de las diligencias destinadas a reconstruir las horas posteriores a su desaparición.
La revisión de las grabaciones se desarrolla de manera complementaria con los operativos territoriales. Cualquier información que permita precisar un recorrido podría resultar útil para orientar nuevas búsquedas y delimitar sectores de interés.
Continúa la búsqueda del joven desaparecido
Marcos Almada fue visto por última vez el lunes 5 de octubre, cuando se retiró de su domicilio por sus propios medios. Desde entonces, se desarrollaron distintas actuaciones para intentar establecer su ubicación.
El despliegue de este viernes representó una ampliación de los trabajos, especialmente por la incorporación de embarcaciones y la intervención conjunta de la Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios y Prefectura Naval Argentina.
Por el momento, no se informó que el joven haya sido localizado. Los operativos continúan orientados a encontrar indicios sobre su paradero y esclarecer las circunstancias de su desaparición.