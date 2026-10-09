La salud de Bárbara Brunetti mostró avances alentadores y esperan poder trasladarla a sala común

REDACCIÓN ELONCE
La salud de Bárbara Brunetti presentó una evolución favorable durante los últimos días. La periodista permanece estable en la Clínica Modelo de Paraná y, según confirmó su familia a Elonce, los médicos esperan trasladarla a una sala común para continuar su recuperación.
La salud de Bárbara Brunetti mostró avances favorables durante las últimas horas, según confirmaron este viernes sus familiares a Elonce. La periodista continúa internada en la terapia intensiva de la Clínica Modelo de Paraná, donde recibe atención médica especializada. El estado de la comunicadora es estable y los últimos estudios realizados arrojaron resultados alentadores.
De acuerdo con la información proporcionada por su entorno, Brunetti respondió favorablemente a los medicamentos administrados durante su permanencia en cuidados intensivos. Esta evolución permitió observar progresos en su estado general y abrió la posibilidad de avanzar hacia una nueva etapa del tratamiento.
Los familiares explicaron que, si la mejoría se mantenía, los profesionales esperan dar un nuevo paso y trasladarla a una sala común durante las próximas horas. La decisión depende de su evolución clínica y de las indicaciones del equipo médico responsable de su atención.
Resultados favorables
Durante los últimos días, el entorno de la comunicadora informó a Elonce sobre pequeños indicios de mejoría en su salud. Los resultados de los estudios médicos más recientes reforzaron las expectativas de continuar avanzando en su recuperación, aunque permanece bajo seguimiento profesional.
La evolución de Brunetti es acompañada de cerca por sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, quienes se mantienen atentos a las novedades sobre su estado de salud y al desarrollo del tratamiento que se aplica a la comunicadora de Elonce.
Desde que se conoció su internación, numerosas personas expresaron mensajes de cariño, solidaridad y deseos de pronta recuperación. También se multiplicaron los pedidos de oración por su salud y familiares solicitan no dejar de elevar plegarias por Barbi y su salud.
Agradecimiento por las muestras de solidaridad
En este contexto, la familia agradeció las manifestaciones de afecto recibidas durante los últimos días, así como la predisposición de quienes se acercaron para colaborar con la donación de sangre destinada a la periodista.
Mientras tanto, Brunetti continúa con los cuidados médicos indicados. Sus seres queridos mantienen la expectativa de que los avances registrados permitan concretar próximamente su traslado a una habitación común y seguir avanzando en su tratamiento.