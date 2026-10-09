Comenzó la Feria Provincial del Libro con más de 100 editoriales y actividades gratuitas

La segunda edición de la Feria Provincial del Libro comenzó este viernes 9 de octubre en Concordia, con la participación de más de 100 editoriales, escritores, librerías y referentes culturales. El encuentro se desarrolla en el Centro de Convenciones de Concordia, con entrada libre y gratuita, y continuará hasta el domingo 11, de 10 a 22 horas.

Durante la jornada inaugural, el ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, recorrió los stands y entregó una donación de más de 100 libros de la Editorial Caleta Olivia, destinados a las bibliotecas populares de la ciudad. La actividad contó con la presencia del intendente Francisco Azcué, autoridades provinciales y municipales, escritores y público.

“Nos pareció injusto que una provincia tan rica en literatura no tuviera su propia feria del libro, y decidimos crearla”, expresó Troncoso. Además, destacó la articulación con el Municipio de Concordia y el respaldo del gobernador Rogelio Frigerio para concretar la segunda edición del encuentro.

La feria como espacio cultural y productivo

El ministro también hizo referencia a la importancia económica de la industria editorial y al trabajo que genera en distintos sectores vinculados con la producción de libros.

“Detrás de cada publicación hay escritores, editores, diseñadores, imprentas, distribuidores y libreros. Fortalecer el sector editorial es fortalecer producción y trabajo en nuestra provincia”, afirmó.

En esa línea, manifestó: “Queremos que la Feria Provincial del Libro trascienda en la región como fuente de trabajo y desarrollo”.

Por su parte, el intendente Francisco Azcué agradeció al Gobierno provincial por elegir nuevamente Concordia como sede. “Nos sentimos honrados y reivindicamos este compromiso que tenemos con la educación, con la lectura y un estado presente”, sostuvo.

Más de mil estudiantes participaron de la primera jornada

La apertura de la feria tuvo como protagonistas a las infancias, con la participación de más de mil estudiantes de Concordia y localidades cercanas, quienes disfrutaron de propuestas de lectura, talleres, títeres y teatro.

Durante la noche, la escritora Alejandra Kamiya participó de un conversatorio con la periodista Clara Chauvín, mientras que el cierre de la jornada estuvo a cargo de la obra teatral entrerriana Afuera!

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stopello, destacó que el objetivo del encuentro es fortalecer la circulación de las producciones literarias de la provincia.

“Se trata de consolidar una idea de Feria Provincial de gran magnitud, que sea una vidriera importante para las editoriales de la provincia de Entre Ríos y sus escritores”, señaló.

Selva Almada, Juan Sasturain y Miguel Rep, entre los invitados

La programación de la Feria Provincial del Libro continuará durante el fin de semana con la presencia de reconocidos autores y artistas, entre ellos Selva Almada, Juan Sasturain y Miguel Rep.

Selva Almada

La escritora entrerriana participará de un conversatorio con Clara Chauvín y ofrecerá un espectáculo de literatura y música junto a Rusi Millán Pastori.

Juan Sasturain

El escritor y periodista será protagonista de un conversatorio junto a Oscar Londero.

Miguel Rep

El humorista gráfico participará de encuentros con Horacio Osorio y Américo Schvartzman.

La agenda incluirá también el Festi Cuac!, con música en vivo del grupo concordiense Maniquí, además de presentaciones de libros, talleres, relatos dibujados y una suelta de ejemplares.

Entre las publicaciones que se presentarán figuran San Carlos, un castillo de leyenda, de Roberto Romani, y Horizonte de Sucesos, de Mariana Bolzán. También se realizará un homenaje a Jorge Enrique Martí, al cumplirse 100 años de su nacimiento.

La Feria Provincial del Libro permanecerá abierta hasta el domingo 11 de octubre, de 10 a 22, en el Centro de Convenciones de Concordia, con acceso gratuito para toda la comunidad.