Caminata Rosa en el Autódromo: esperan a cientos de participantes y recibirán alimentos

La segunda edición de la Caminata Rosa se llevará adelante el próximo lunes 12 de octubre, a las 16, en los boxes del Autódromo Ciudad de Paraná, ubicado en Sauce Montrull. La propuesta tendrá como objetivo concientizar sobre el cáncer de mama, promover la prevención y acompañar a quienes atraviesan la enfermedad.

La responsable de Desarrollo Humano del municipio de Sauce Montrull, Mariela Grinóvero, explicó a Elonce que la iniciativa fue organizada junto con las localidades de La Picada, San Benito y Colonia Avellaneda.

“Hoy tenemos más de 230 personas inscriptas, entre ellos menores también. El formulario va a quedar abierto todo el fin de semana para quien se quiera sumar”, destacó la funcionaria.

Cómo participar de la Caminata Rosa

La actividad tendrá un recorrido aproximado de 4,2 kilómetros y estará destinada a personas de todas las edades. La inscripción se realizará mediante un formulario disponible en las redes sociales del municipio de Sauce Montrull.

“La entrada es un alimento no perecedero. Los esperamos con su botellita de agua, una gorra y vamos a hacer unas actividades antes de comenzar la caminata”, explicó Grinóvero.

Además, se invitó a los participantes a concurrir con alguna prenda de color rosa, aunque aclaró que no será obligatorio.

La funcionaria recordó que la primera edición reunió a más de 160 personas y destacó las expectativas para este nuevo encuentro, que volverá a utilizar las instalaciones del autódromo como espacio de participación comunitaria.

Sauce Montrull será subsede del Festival Nacional del Chamamé

Durante la entrevista, Grinóvero también anunció que Sauce Montrull será sede de una instancia clasificatoria para el Festival Nacional del Chamamé.

El encuentro se realizará el sábado 14 de noviembre, desde las 20, sobre calle Epifanio Martínez, a la vera de la Ruta Nacional 12, con entrada libre y gratuita.

“Únicamente pueden participar grupos chamameceros. El ganador estará en el escenario mayor en enero del año que viene, en el Festival Nacional del Chamamé, representando la sede de Sauce Montrull”, explicó.

Sauce Montrull se suma a la caminata rosa

Las inscripciones estarán disponibles a través de las redes municipales, donde también se podrán consultar las bases y condiciones. Podrán participar agrupaciones de Entre Ríos y de otras provincias.

Finalmente, Grinóvero destacó el crecimiento de las actividades culturales y comunitarias en la localidad y su importancia para los emprendedores.

“Los eventos están creciendo de manera exponencial en nuestra localidad. Mayormente lo que queremos es darle oportunidad a nuestros emprendedores”, concluyó.